"Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023 Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei . pic.twitter.com/sxXzbIwvdQ — Confindustria ? ?????? (@confundustria) October 19, 2023

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/giambrunasca-ciuffo-gianbruno-andrea_472181/

Da today.it - Estratti

striscia la notizia i fuorionda di andrea giambruno 4

"Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po'…Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima…?". Queste le parole dello 'scandalo' con cui Andrea Giambruno si è rivolto alla collega Viviana Guglielmi durante un fuori onda del programma "Diario del giorno". Ma chi è Viviana, giornalista al centro dei filmati che tanto stanno facendo discutere su Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni?

Classe 1977, Viviana Guglielmi è una giornalista che oggi si occupa di attualità ma che ha iniziato trattando di sport e intrattenimento. La sua carriera è stata sempre in ascesa, tanto da riuscire ad aprirsi a poco a poco una strada nel giornalismo. Nata a Sanremo ma cresciuta nel bergamasco, Guglielmi ha una laurea in Scienze della Comunicazione ed è iscritta all’Albo dei giornalisti della Lombardia dal giugno 2009.

Viviana Guglielmi

In passato ha lavorato le testate Il Giornale e Style, poi l'approdo televisivo alla Gazzetta TV e in seguito nella redazione di Tgcom24, quindi nelle reti Mediaset. "Sono appassionata di sport.

(...)

CHI È VIVIANA GUGLIELMI

Da fanpage.it - Estratti

Finisce nell’occhio del ciclone l’ennesimo scivolone televisivo di Andrea Giambruno , questa volta immortalato in un pessimo fuori onda del suo programma Diario del giorno su Rete 4. Dopo le esternazioni degli ultimi tempi, dal caso degli stupri di Palermo e dopo aver usato il termine “transumanza” per parlare di immigrazione, il giornalista Mediaset viene colto in fallo da Striscia La Notizia, mentre tenta un approccio non ricambiato con la collega e giornalista in studio Viviana Guglielmi che, imbarazzata, non lo degna nemmeno di uno sguardo.

viviana guglielmi 11

Viviana Guglielmi è una giornalista delle reti Mediaset. Nata nel 1977 a Sanremo ma cresciuta nel bergamasco, ha una laurea in Scienze della Comunicazione ed è iscritta all’Albo dei giornalisti della Lombardia dal giugno 2009. Inizia la sua carriera nel giornalismo televisivo occupandosi di sport e di intrattenimento. Nel 2008 approda ad Antennatre con il programma Azzurro Italia e dal 2010 viene affidata alla conduzione di Happy Hour, in onda su Tele Lombardia. Ha collaborato anche per diverse testate, da Il Giornale alla rivista Style. È apparsa sugli schermi di Inter Channel, poi su Sistal Tv: Approda infine a Gazzetta TV e in seguito nella redazione di Tgcom24. “Sono appassionata di sport.

viviana guglielmi 17

Da ragazzina facevo i campionati regionali di nuoto, stile libero. In tv non perdevo una puntata de La domenica sportiva. E mi dicevo: “Un giorno mi piacerebbe condurre un programma di calcio…”, ha raccontato in un’intervista al Corriere nel 2015 ai tempi di GazzettaTv. “Il mio modello? Candido Cannavò. Mi sono nutrita dei suoi editoriali, dei suoi libri. Lo vedevo in tv e dicevo: “Quello è lo stile giusto, compassato e profondo, mai sopra le righe, mai una parola fuori luogo”.

viviana guglielmi 10 striscia la notizia i fuorionda di andrea giambruno 5

(...)

viviana guglielmi 16 viviana guglielmi 13 viviana guglielmi 3 viviana guglielmi 7 striscia la notizia i fuorionda di andrea giambruno 3 striscia la notizia i fuorionda di andrea giambruno 7 striscia la notizia i fuorionda di andrea giambruno 2 viviana guglielmi 1 striscia la notizia i fuorionda di andrea giambruno 6 viviana guglielmi 2 viviana guglielmi 6 viviana guglielmi 5 viviana guglielmi 20 viviana guglielmi 23 viviana guglielmi 21 viviana guglielmi 22 viviana guglielmi 19 viviana guglielmi 9 viviana guglielmi 18 viviana guglielmi claudio bisio 8 viviana guglielmi 4 viviana guglielmi 14 viviana guglielmi 15 viviana guglielmi 12