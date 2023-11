22 nov 2023 15:31

AVVERTITE MARIA DE FILIPPI: MARA VENIER METTE IN CAMPO BELEN E FEDEZ PER RIANIMARE GLI ASCOLTI – DOMENICA PROSSIMA L’ARGENTINA, DOPO AVER DATO FORFAIT AL PROGRAMMA DI CATTELAN, SIEDERÀ NEL SALOTTINO DI “DOMENICA IN” PER STRAPARLARE DEL PROSSIMO MATRIMONIO CON ELIO LORENZONI – MA IN RAI TORNERÀ ANCHE IL SIGNOR FERRAGNI. MA OCCHIO PERCHÉ LA SUA INTERVISTA NON SARÀ IN DIRETTA, MA REGISTRATA: A VIALE MAZZINI VOGLIONO DARE UN’OCCHIATA A COSA DIRÀ IL RAPPER PRIMA DI MANDARLA IN ONDA?