Giuseppe Candela per Dagospia

AVVISATE GIUSEPPE CONTE! CI SONO LE BIMBE DI VALENTINA FICO (EX DEL PREMIER) TRA ATTACCHI E COMMENTI VELENOSI

Non esistono solo "le bimbe di Giuseppe Conte", ci sono anche "le bimbe di Valentina Fico". Componente dell'Avvocatura dello Stato, ex moglie del fu Premier e mamma del loro figlio sedicenne.

Nei giorni scorsi aveva commentato la polemica sulla presenza del leader dei 5 Stelle a Cortina (scoop firmato Dagospia), ma nel gruppo che conta circa seicento iscritti di rado si lascia andare a commenti più duri. Nel mirino l'amore con la nuova compagna Olivia Palladino.

Utenti scatenati, post critici sulle paparazzate di coppia. Così a giugno scorso la Fico si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Vi svelo un segreto mai detto. Non siamo separati legalmente ma ancora per poco spero", spiegando, a chi sottolineava che in rete si parlava del divorzio, che "fa comodo scrivere così" ma che "in teoria sulla carta siamo ancora sposati, ma non cambia niente".

"Le persone cambiano", aggiunge in un altro commento. "Non ce l'ho con lui ma con che lei che non ha lasciato perdere un uomo sposato", scrive una donna nel gruppo a cui la Fico replica così: "Soprattutto se è marito di un'amica...ma lasciamo perdere. Mi taccio per sempre".

Qualcuno definisce Oliva Palladino una gatta morta e la Fico non arretra: "Se ti leggi il libro sulle gatte morte capirai che vincono sempre. Quindi nessuna sorpresa. Io posso dare solo un consiglio: se avete figli non mandate mai i vostri mariti a prenderli a scuola. Specialmente dove ci sono mamme single".

Non solo il gruppo Facebook, facendo qualche ricerca il clima su Instagram non cambia. Qualche tempo fa a chi faceva complimenti alla coppia ("Tu e Olly siete stupendi") l'ex moglie aveva così replicato: "Come no dopo che hanno distrutto una famiglia".

ELETTRA LAMBORGHINI VERSO "THE VOICE KIDS"

"The Voice Senior" tornerà in onda su Rai1 da venerdì 13 gennaio, lo show musicale condotto da Antonella Clerici proporrà quest'anno anche una versione Kids con due appuntamenti al sabato sera contro "C'è posta per te".

In giuria Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Parteciperanno solo all'edizione senior I Ricchi e Poveri, come anticipato dal sito di Davide Maggio. Chi ci sarà al loro posto? Nel varietà con bambini prodotto da Fremantle dovrebbe esserci, salvo colpi di scena, la cantante Elettra Lamborghini.

MILLY CARLUCCI CORTEGGIA CHRISTIAN DE SICA

"Il Cantante Mascherato" si prepara a un cambiamento importante, con un passaggio dal venerdì al sabato sera dal prossimo 18 marzo contro il serale di "Amici". Milly Carlucci ha deciso di rinnovare la giuria dello show puntando sulla novità Iva Zanicchi e sulle riconferme di Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. All'appello manca ancora il quarto giurato, la padrona di casa starebbe corteggiando un attore amatissimo dal pubblico, Christian De Sica.

DAZN RUBA ANDREA STRAMACCIONI ALLA RAI

Andrea Stramaccioni ha conquistato la critica, tra le poche sorprese dell'ultimo Mondiale in Qatar. Seconda voce delle telecronache, voluto e valorizzato da RaiSport. L'ex allenatore starebbe trattando il suo sbarco nel mondo Dazn, dopo un corteggiamento anche da Sky. La stessa Rai avrebbe messo sul piatto un contratto di collaborazione, il problema? Non strettamente di natura economica ma di ruoli, Strama vorrebbe continuare il suo impegno di seconda voce in telecronaca. La Rai ha poche partite, Dazn tutta la Serie A.

NUNZIA DE GIROLAMO: "MELONI AMICA RIMASTA SE STESSA". PER LEI DUE PROGRAMMI SU RAI1

"Caffè mattutino con una amica che, nonostante tutto, è rimasta semplicemente se stessa", testo di Nunzia De Girolamo. Nella foto, pubblicata nelle stories di Instagram qualche giorno fa, l'ex ministra ora prestata alla tv e Giorgia Meloni. La conduttrice, sposata con il piddino Francesco Boccia, tornerà in onda su Rai1 con "Ciao Maschio" ma il vento a favore porterà nuove esperienze.

Secondo Tvblog sarebbe in corsa per un programma estivo su Rai1, Unomattina Estate o Estate in Diretta. Stando alle nostre fonti la direzione Daytime sarebbe disposta a "concedere" lo spazio del mattino, affiancata da un giornalista interno, mentre la conduttrice punterebbe alla versione estiva de La Vita in Diretta dove è in uscita Roberta Capua e con Gianluca Semprini ancora in bilico.

CHI ENTRA E CHI ESCE? INSEGNO, GILETTI, AUTIERI E VESPA. LE VOCI DI CORRIDOIO DA VIALE MAZZINI

1) La sua Arena ogni domenica incollava allo schermo 4 milioni di telespettatori, fu chiusa tra le polemiche dal direttore generale Mario Orfeo. Ogni anno, in maniera ciclica, il nome di Massimo Giletti viene accostato a Viale Mazzini. Le voci sono tornate di moda, si parla di un passaggio da La7 alla Rai. Questa volta, per dovere di cronaca, le voci appaiono più frequenti.

2) A Viale Mazzini si guarda con molta preoccupazione all'ipotesi della nuova striscia informativa di Bruno Vespa. Per una ragione prettamente politica (quello fu lo spazio di Enzo Biagi e tutti i tentativi fatti si sono rilevati fallimentari) e per una ragione televisiva (si rischia di ammazzare una fascia importante che traina il prime time). Dicono che RaiPubblicità avrebbe espresso parecchi dubbi ma Bru-neo è considerato l'uomo più potente di Viale Mazzini. Come finirà?

BRUNO VESPA IN VERSIONE GRINCH A VIVA RAI2

3) "Verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo", citazione dal Signore degli Anelli. Sul palco dell'evento politico di Fdi il conduttore Pino Insegno, forte di una storica amicizia ventennale con Giorgia Meloni.

Ora Insegno si prepara a tornare in Rai, in che ruolo è presto per dirlo ma si tratta di una grana non da poco per l'attuale dirigenza. "Dovrà essere nei palinsesti", assicura una fonte beninformata. A Viale Mazzini si studiano soluzioni per evitare polemiche travolgenti. "Dal palco con Giorgia Meloni a un ruolo di peso su Rai1 o Rai2" e i pezzi sono già scritti...

4) Spera di far ritorno a Viale Mazzini anche Serena Autieri con "Dedicato". Magari proprio in estate e nella vecchia collocazione, prima di lasciare la linea al nuovo "Camper" con Tinto e Roberta Morise. Ma servirà tempo, nessuna decisione è stata presa.

MONICA SETTA TRA LE FOTO CON MATTEO SALVINI E LA PIOGGIA DI IMPEGNI A VIALE MAZZINI

Che ci faceva Monica Setta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti? Nessuna allusione o avvistamento particolare, proprio la conduttrice ha postato nelle scorse settimane lo scatto su Instagram, taggandosi al dicastero guidato da Matteo Salvini. In sottofondo "Stasera...che sera" dei Matia Bazar. La giornalista è apparsa in compagnia di Matteo Salvini prima di Capodanno, anche in questo caso con un nuovo scatto insieme pubblicato sui social. Intanto Monica si gode la pioggia di impegni a Viale Mazzini. È alla conduzione di Unomattina in Famiglia su Rai1, in seconda serata su Rai2 Generazione Z, conduce Il Confronto su Rai Italia. Non solo, è impegnata con un programma su Rai Isoradio, scrive per RaiLibri e ha realizzato podcast per RaiPlaySound.

INDOVINELLI

1) In uno show di Canale 5 è apparsa una giovane ragazza molto nota al mondo della notte. "Fa la escort di lusso", hanno malignato subito i giornalisti meneghini che hanno prontamente ricevuto screenshot di conversazioni che lasciavano pochi dubbi. Di chi si tratta?

2) A Milano gli addetti ai livori si sono interrogati sulla quantità di impegni della nota conduttrice. Gira voce che il suo compagno avrebbe dovuto candidarsi alle ultime elezioni politiche, trombato in extremis. A quel punto per rimediare è stata concessa una ricompensa televisiva alla famosa compagna, di chi stiamo parlando?

3) La famosissima attrice ha avuto qualche problema dietro le quinte di un noto show. Per lei, abituata a grandi accoglienze, un camerino sprovvisto di bagno. Apriti cielo! Si è dovuta adattare usando il bagno degli operatori di ripresa. "Questa cosa è grave", avrebbe sussurrato. Chi è?

