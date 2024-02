AVVISATE GIORGIA MELONI: ANDREA GIAMBRUNO HA DECISO DI APRIRE IL SUO CUORE E PARLARE! – IL GIORNO DI SAN VALENTINO L’EX SIGNOR MELONI DIALOGHERÀ CON CANDIDA MORVILLO ALLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DELLA GIORNALISTA, "SEI UN GENIO DELL'AMORE E NON LO SAI", AL TEATRO MANZONI DI ROMA – COME RIVELATO DA GIUSEPPE CANDELA, LA SCORSA SETTIMANA GIAMBRUNO AVEVA INCONTRATO A MILANO LA MORVILLO E FEDEZ. QUANDO LA NOTIZIA ERA TRAPELATA, È APPARSO CHIARO CHE IL GIORNALISTA DAL “PACCO CALIENTE” VOLESSE INVIARE UN MESSAGGIO A CHI DI DOVERE: È MEGLIO CHE IO TORNI IN ONDA SU MEDIASET, ALTRIMENTI PARLO. ORA PERÒ… – IL DAGOREPORT

ARTICOLI CORRELATI

andrea giambruno striscia

(ANSA) - Il giornalista di Mediaset Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, dialogherà con Candida Morvillo alla presentazione del nuovo libro della giornalista e scrittrice "Sei un genio dell'amore e non lo sai - Amare e farsi amare in sei semplici passi", edito da HarperCollins. Modera Gaia Tortora, vicedirettore di La7. L'appuntamento è per mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino, alle ore 18 al Teatro Manzoni di Roma, nell'ambito del progetto "Scrittori in scena".

giambruno meloni

Candida Morvillo, firma del Corriere della sera, da anni, intervista persone famose e con ognuna di loro è finita a parlare di sentimenti, da anni, risponde anche alla Posta del Cuore sul Corriere del Mezzogiorno ed è così che ha visto cambiare le relazioni assieme allo spirito dei tempi. Le ha viste diventare via via meno solide, le ha viste abbattere via via le barriere di genere fino a farsi fluide, e ha imparato che è possibile conoscere tutte le risposte alle domande che l'amore ci pone.

candida morvillo

"Sei un genio dell'amore e non lo sai" parla di come amare e di come farsi amare, di come trovare un amore sano e di come evitare le relazioni tossiche. Prova a spiegare come e perché imparare ad amare sia il modo migliore per imparare a vivere al meglio delle nostre potenzialità. Questo libro dimostra, passo dopo passo, perché tutti siamo geni dell'amore, ma non lo sappiamo. È destinato a uomini e donne e a chi non si riconosce in alcun genere, a giovani, ad adulti e ad anziani ed è anche un libro allegro, perché l'amore, quello sano - avvisa l'autrice - gira sempre su una nota che mette di buonumore". L'evento sarà trasmesso live in streaming sul sito www.candidamorvillo.com.

meme GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO giorgia meloni e andrea giambruno foto chi ANDREA GIAMBRUNO - GIORGIA MELONI - FOTO DI CHI CANDIDA MORVILLO - SEI UN GENIO DELL AMORE E NON LO SAI