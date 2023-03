AVVISATE GLI INFLUENCER: LA MUSICA DI SOUNDREEF TORNA SU INSTAGRAM E FACEBOOK - META HA RISOLTO I DISGUIDI SUCCESSIVI AL MANCATO RINNOVO DELL’ACCORDO CON SIAE CHE AVEVANO OSCURATO SULLE PIATTAFORME ANCHE LA MUSICA IN LICENZA A SOUNDREEF, LA SOCIETÀ INDIPENDENTE A CUI HANNO AFFIDATO I LORO DIRITTI D’AUTORE LAURA PAUSINI, GIGI D'ALESSIO E RKOMI - PER QUANTO RIGUARDA IL CATALOGO GESTITO DA SIAE, ANCORA NON CI SONO NOVITÀ…

Estratto dell’articolo di Michela Rovelli per corriere.it

instagram e facebook senza musica

La musica di Soundreef è tornata su Instagram e Facebook. E ciò significa che potremo tornare ad arricchire storie e Reel con le canzoni di alcuni autori italiani, ovvero quelli che hanno affidato i loro diritti d'autore alla società indipendente fondata nel 2011 a Londra da Davide d'Atri e Francesco Danieli. tra loro ci sono Laura Pausini, J-Ac, Nesli, Gigi D'Alessio e Rkomi (per fare alcuni esempi, l'elenco lo trovate qui).

Dopo il mancato accordo tra Meta e la Siae - la Società italiana degli Autori ed Editori - su Instagram e Facebook abbiamo visto scomparire l'intero comparto della musica italiana. Come spieghiamo qui, problema è stato che - per complicazioni tecniche e non solo - inizialmente non si è riusciti a isolare il catalogo di Siae. Questo perché ci sono canzoni - o album - che hanno più licenze. E dunque sono condivise tra Siae e Soundreef. Ora la situazione è stata chiarita, si è lavorato per ordinare con chiarezza i diversi casi di diritto d'autore. E dunque l'accordo ancora in vigore con Soundreef dovrebbe essere rispettato. Le canzoni gestite dalla società londinese saranno dunque di nuovo disponibili su Instagram e Facebook.

davide d'atri soundreef

Per quanto riguarda il catalogo gestito da Siae (l'elenco completo è qui) - che comprende la maggior parte degli artisti italiani essendo un ex monopolista - ancora non ci sono novità. (…)

DAVIDE D'ATRI DI SOUNDREEF niente musica su instagram 4