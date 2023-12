AVVISATE GLI INFLUENCER DA STRAPAZZO: PER DIVENTARE VIRALI SU TIKTOK BISOGNA ESSERE “NORMALI” – NELLA CLASSIFICA DEI PERSONAGGI ITALIANI PIÙ FAMOSI SULLA PIATTAFORMA AL PRIMO POSTO C’È “NEWMARTINA” UNA 25ENNE DI NAPOLI CHE HA OTTENUTO 7 MILIONI DI FOLLOWER RIPRENDENDOSI MENTRE MONTA DEI VETRINI DI PROTEZIONE SUGLI SCHERMI DEI CELLULARI – FAMOSISSIMO ANCHE IL SALUMIERE DONATO (QUELLO CHE CHIEDE SE IL PANINO I CLIENTI LO PREFERISCONO “CON MOLLICA O SENZA”) - VIDEO

Estratto dell’articolo di Assia Neumann Dayan per “La Stampa”

La Cina è il maggior esportatore di oppio dei popoli: non mi riferisco al fentanyl, ma a TikTok. TikTok Italia ha pubblicato il report annuale sulla piattaforma, con numeri, ricerche, tendenze e personaggi di maggior rilievo. Leggiamo: «Proprio dall'ordinaria quotidianità provengono alcune delle storie e personaggi a cui la community si è maggiormente affezionata nel corso dell'anno. Simboli di tenacia e realizzazione, ma soprattutto della semplicità che diventa straordinaria grazie all'unicità del loro vissuto personale in cui in molti si possono riconoscere».

Il fatto che sembri tutto facile è la caratteristica dell'ordinario che diventa straordinario: in fondo che ci vuole a fare dei panini? O a fare le facce? Non ci vuole niente. Ad alcuni, per talento o fortuna o entrambe le cose, è riuscito particolarmente bene avere un'idea banale e averla opportunamente trasformarla in follower e lavoro.

Nella classifica delle star di TikTok 2023 troviamo ai primi posti: newmartina, pastrychef_am, jonathan_giovannini, nonnanatalina1935, donatodecaprio3.

La più amata, la più nominata, la più popolare è newmartina, che il mio algoritmo mi ha sempre tenuto nascosta, mostrandomi invece solo persone a dieta, routine del sonno dei bambini, spezzoni di processi americani a serial killer.

Mi dico: sarà un premio Nobel o almeno una booktoker, una modella o almeno una che trucca le modelle, una filosofa o almeno un'attivista, e invece no. Newmartina cambia le pellicole ai cellulari, e non contenta lo fa ticchettando in continuazione le unghie sul vetro del telefono, è tutto un asmr di pellicole tolte, rotte, rumore di plastica, vetro, unghie, unghie su vetro […]

Newmartina, nome d'arte di Carmen Fiorito, ha 25 anni, sette milioni di follower e un libro appena uscito dal titolo: La mia storia. Fenomeno per caso, con la prefazione di Gigi D'Alessio. […] «Nel 2023 #BookTok ci ha confermato che leggere è rock, mentre #CleanTok ci ha mostrato i trucchetti domestici più utili per una casa pulita e splendente. In Italia, inoltre, grande spazio è stato dato alla #SaluteMentale, creando contenuti in collaborazione con gli esperti dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma». Pulire, leggere e andare in analisi mi sembra il miglior programma politico da molti anni a questa parte.

L'hashtag BookTokItalia ha raggiunto i tre miliardi di visualizzazioni con una crescita del 100% rispetto all'anno scorso. Mi sembra una buona cosa che i gruppi di lettura siano diventati così popolari, sperando che non tutto vada a finire come la riscoperta della Lettera all'America di Osama Bin Laden.

Chi invece il mio algoritmo non mi ha mai nascosto è Donato De Caprio, meglio conosciuto come Donato di «con mollica o senza?», e io ne sono dipendente. Ha un locale a Napoli, ora ne ha aperto uno anche a Milano, dove fa panini la cui discriminante è: con mollica o senza? Se sei un vero fan, devi prenderlo senza mollica così ci sta più ripieno, che di solito è stracciatella di bufala e tarallo sbriciolato. Mi è capitato di vedere una sua intervista dove raccontava che a 12 anni, appena usciva da scuola andava subito a lavorare, che la sua è stata una vita molto faticosa, ma che non è mai stato un ladro, e ha cercato di essere sempre una brava persona.

Quella di Donato è una storia bella perché è una storia di riscatto, e guardando i suoi video, non so come, pensi davvero che sia una persona perbene. Perché TikTok funziona? Perché sembra tutto autentico. Le luci sono fredde, le case non hanno i soffitti alti né bagni in marmo, i bambini mangiano le patatine in busta e non le chips di lenticchie rosse decorticate, rimanda a un qualcosa di vero che Instagram non ha più. […]

