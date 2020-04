“NON POSSIAMO FARE TAMPONI. COME ASSISTERE I MALATI A CASA?” – L’ALLARME DI SILVESTRO SCOTTI, SEGRETARIO NAZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE: “IO VISITO UN MIO PAZIENTE E SOSPETTO CHE ABBIA IL COVID MA NON HO NEPPURE UN CODICE DI DIAGNOSI PER DENUNCIARLO PERCHÉ È PREVISTO SOLO PER GLI OSPEDALI. PONIAMO CHE QUEL PAZIENTE AL QUALE NON È MAI STATO FATTO IL TAMPONE SIA GUARITO. MA I SUOI FAMILIARI?” – E SUI CERTIFICATI PER TORNARE A LAVORO…