5 set 2023 20:00

BACIONI DA WOODY! – WOODY ALLEN DIFENDE LUIS RUBIALES, IL BOSS DELLA FEDERCALCIO SPAGNOLA SOSPESO PER AVER BACIATO SULLA BOCCA LA CALCIATRICE JENNI HERMOSO - “È STATO UN ERRORE, MA NON HA BRUCIATO UNA SCUOLA. NON L’HA RAPITA E BACIATA IN UN VICOLO BUIO. NON L’HA VIOLENTATA, È STATO SOLO UN BACIO E LEI ERA UN’AMICA. COSA C’È CHE NON VA?" - LA CONTESTAZIONE AL REGISTA (GIA’ ACCUSATO DI ABUSI SESSUALI DALLA FIGLIA ADOTTIVA DYLAN FARROW E PROSCIOLTO IN DUE PROCESSI) SUL RED CARPET DI VENEZIA: "STUPRATORE!"