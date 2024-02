I BAFTA DEI GIUSTI - POCO DA DIRE. “OPPENHEIMER” DOMINA LA SERATA DEI "DAVID INGLESI", CHE SI È SVOLTA IERI SERA, CON SETTE PREMI, TUTTI O QUASI I PIÙ IMPORTANTI - A “POOR THINGS” RIMANE L’IMPORTANTE PREMIO PER LA MIGLIORE ATTRICE, EMMA STONE. “THE ZONE OF INTEREST” VINCE TRE PREMI, MENTRE “ANATOMIA DI UNA CADUTA" SI DEVE ACCONTENTARE DELLA MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE - NULLA VA AI CAMPIONI “BARBIE” E “MAESTRO”. GLI OSCAR SI AVVICINANO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Poco da dire. “Oppenheimeir” di Christopher Nolan con sette premi, tutti o quasi i più importanti, miglior film, regia, il protagonista Cillian Murphy, montaggio, musica, fotografia, domina la serata dei premi BAFTA, i David inglesi, che si é svolta ieri sera al Royal Festival di Londra ieri sera alla presenza del Principe William presentati da David Tennant.

emma stone mark ruffalo poor things povere creature

A “Poor Things” di Yorgos Lanthimos rimane l’importante premio per la migliore attrice, Emma Stone, che batte le rivali Margot Robbie, Sandra Huller, Emily Blunt e Carey Mulligan, la scenografia, i costumi, il trucco e parrucco e gli effetti speciali. A “The Zone of Interest” dell’inglesissimo Jonathan Glaser vanno tre premi, due in contraddizione stretta tra loro, miglior film non in lingua inglese e miglior film inglese, oltre al suono. “Anatomia di una caduta” di Justine Triet si deve accontentare della migliore sceneggiatura originale.

THE HOLDOVERS

“The Holdovers” di Alexander Payne della non protagonista, Da’Vine Joy Randolph, e il premio per il casting. Ma nulla, proprio nulla va a campioni come “Barbie” e “Maestro”. Tra gli altri premi ricordiamo il miglior cartone animato, “Il ragazzo e l’airone”di Haya Miyazaki, il miglior documentario, “20 giorni a Mariupol” di Nstyslav Chernov, la miglior sceneggiatura non originale, “American Fiction”, il miglior debutto inglese, “Earth Mama”. Gli Oscar si avvicinano.

