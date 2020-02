IL RITORNO DI ANDREA VIANELLO DOPO L’ICTUS: “MA ANCORA NON RIESCO A CANTARE ‘NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI’ – ALL’ANIENE IL GIORNALISTA E EX DIRETTORE DI RAI3 PARLA DEL SUO LIBRO NEL QUALE RACCONTA LA STORIA DI "UNA RINASCITA E DELLA SCOPERTA DI UN SE’ DIVERSO" – MALAGO’ IRONIZZA SUL “TENNIS FANTOZZIANO” DI VIANELLO - BACIAMANI E DENTIERE IN EREZIONE PER CATERINA BALIVO CHE NON VUOLE BACI SULLE GUANCE. L’ASSENZA DI VELTRONI PER INFLUENZA E QUELLA BATTUTA…