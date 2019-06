Barbara Costa per Dagospia

Cosa hanno in comune Mark Caltagirone, Richard Gere, Kabir Bedi, Walter Chiari, e Franco Causio? Semplice, sono stati tutti innamorati di Pamela Prati! Oddio, innamorati, chi davvero chi per fake, perché quando la fonte della notizia è Pamela Prati, il distacco tra verità e panzana è labile.

Allora, gli amori veri o presunti di Pamela Prati, andiamo con ordine: Pamela dà il primo bacio a 12 anni, al coetaneo Mario: “Mi sfiorò le labbra e io ero terrorizzata: avevo paura di essere rimasta incinta!” [sic], lo dice Pamela a "TV Sorrisi e Canzoni", dove racconta che Mario era un suo compagno di scuola, alle medie, mentre al liceo stava con Mirco, ma il liceo, Mirco, e un promettente futuro nella scherma (“mi avevano selezionato per le Olimpiadi”, addirittura!) vengono abbandonati per Roma e un impiego da commessa.

È il 1980, e a Pamela succede di tutto: si compra un paio di scarpe e “le getto nel Tevere come rito porta fortuna”, e infatti un giorno Anita Ekberg entra nel negozio dove la Prati lavora, la nota e la segnala. Pamela diventa modella, quelli di "Playboy Italia" la nominano subito Playmate dell’anno e da cotanto status le fanno scegliere con chi posare tra gli artisti più famosi della penisola: Pamela sceglie Adriano Celentano, e quello con Celentano è un flirt che “né io né lui abbiamo mai smentito”, ma la storia non c’è, anche se lui durante il servizio fotografico “tentava di baciarmi”, e “mi ha dedicato "Manifesto", una canzone dell’album dove io sono con lui in copertina”.

Niente flirt, Pamela al tempo è fidanzata con un certo Alessandro, che quando la vede in posa tra le gambe di Celentano, le mette le corna con la di lei migliore amica.

Ma Pamela non ha tempo di affliggersi, c’è Kabir Bedi è pazzo di lei, le manda 500 rose rosse, e… basta. Pamela fa un provino a teatro e incontra Walter Chiari che ha 34 anni più di lei, e Pamela si innamora “della sua cultura, delle sue parole”, va in vacanza in Giamaica e Walter Chiari la raggiunge, “gli piacevo sicuramente”, ma niente, non copulano.

Arriva il 1982, Pamela dice di aver vinto il titolo di Miss Universo, peccato non abbia partecipato al concorso, e nemmeno a Miss Italia, ma tant’è, l’Italia del calcio è campione del mondo, e Pamela conosce “Franco Causio, appena passato dalla Juventus all’Inter” – ma Causio nel 1982 è un giocatore dell’Udinese, approda all’Inter nel 1984 – comunque vanno “a vivere insieme, in un residence”.

Un idillio spezzato, secondo Pamela, da mister Ilario Castagner, che si mette in mezzo e impone a Causio di “scegliere tra me e il calcio: lui sceglie il calcio, e tempo dopo mi dice che ha sbagliato, che ero io la donna giusta per lui”.

Perché piangere per Causio quando c’è Sandy Marton, cantante che firma la hit dell’estate 1984, e che ovviamente si innamora di Pamela, poi l’anno dopo la Prati vive la favola di Pretty Woman prima che diventi un film e, guarda un po’, pure con lo stesso protagonista! Richard Gere è a Roma, e si imbatte in Pamela Prati: “Chiacchieriamo a lungo e dopo una settimana mi arriva un mazzo di fiori con questo biglietto: "Alla Venere italiana che vorrei invitare a cena". Ceniamo nel suo albergo, mangiamo spaghetti: per lui divento Miss Spaghetti! Ci baciamo e quella notte resto con lui, e anche il giorno, e la notte seguenti”.

Stanno insieme a Roma 3 mesi, in giro con la 500 di lei – nota bene: Pamela Prati non ha mai preso la patente – poi lui deve tornare a Hollywood, le chiede di seguirlo, ma lei ha la fobia dell’aereo, e quindi si lasciano. Dopo Richard Gere, Pamela conosce Pier Francesco Pingitore, il suo pigmalione, e anche “il mio amore, ma platonico: la studentessa che si innamora del suo professore!”.

Con Pingitore arriva il successo, col Bagaglino, e in tv. Arrivano altri amori, uno segreto durato 6 anni, con “un uomo di 15 anni più grande di me, potentissimo nel mondo dello spettacolo, il suo nome non lo farò mai”, che però le chiede di mollare la tv per fare la donna di casa. Pamela lo lascia, e dopo un flirt inesistente con Antonio Di Pietro (“mai conosciuto, l’ho visto solo una sera al Bagaglino”), c’è il giocatore di football Max Bertolani, e la Prati annuncia tutta contenta su "Gente" di volerlo sposare, ma prima “devo fare la cresima”.

Non si sposano più, e Pamela vive un’altra storia d’amore con un uomo misterioso, uno per cui “sono diventata anoressica, non mangiavo, né dormivo: io volevo un figlio, lui no, e poi un figlio l’ha fatto con un’altra!”. Un delirio d’amore da cui la salva “Adam, un modello americano, il mio angelo”.

Con Adam non dura ma rimangono amici, e Pamela muore dalla voglia di essere moglie e mamma: dopo una corte estenuante, si fidanza con Ciro Quaranta, che sui giornali è un artista, poi un poliziotto, ma pure personal trainer. Con Ciro dura 5 anni, “lui ha rischiato la vita per me”, dichiara Pamela a "Chi", però poi Ciro “mi ha tradito psicologicamente”, lamenta la Prati, che sta sempre col medesimo rimpianto: non essere una moglie e una madre.

Finalmente i paparazzi la beccano in moto con un uomo, che si scopre essere tale David (o Daniel) Sebastian Jabir, finto marito della Prati per 2 anni. Infatti lei prima dichiara a "Diva e Donna" che lo ha sposato a Las Vegas, poi in tv e al "Corriere della Sera" dice che non è vero, che è una fake news – nota bene: detta e inventata da lei – e va pure precisato che in rete non si trova traccia di questo Jabir, ma Pamela prima di smentire le nozze si è difesa così: “Jabir non vuole apparire, è una persona riservata, che vuole rimanere lontano dai riflettori”. Vi ricorda qualcosa?

Dopo Jabir, e dopo due storie serie, con Francesco Cordova, un ragazzo napoletano con cui Pamela dice di stare per ben 8 anni, e Luigi Oliva, che è ricorso agli avvocati per riavere indietro da Pamela quanto dovuto, ecco l’uomo giusto, l’amore "vero", si chiama Mark Caltagirone, e il resto lo sapete.

Però forse non sapete che Pamela ha dichiarato su varie testate, tra cui "Repubblica", che lei ha rubato il posto a Pamela Anderson per un famoso spot pubblicitario, che lei era stata scelta come Bond Girl in uno 007 con Roger Moore, che lei ha amato un gay, che lei non ha mai avuto una storia lesbo, però “vedendo Madonna ci ho fatto in pensierino”, e soprattutto che lei non è “un personaggio che vuole apparire a tutti i costi”, macché, come ha detto a "DavideMaggio.it", lei è “come Robert De Niro: preferisco essere!”.

E a proposito di De Niro, pure lui si è invaghito della Prati, come no, l’ha rivelato Pamela a "Oggi": “De Niro mi ha fatto una corte serrata: è un gran signore. Si sa, le vere star si distinguono anche per i modi impeccabili”.

