14 nov 2023 09:39

BARBARA COSTA FLASH - NOMINATION OSCAR DEL PORNO 2024: ROCCO SIFFREDI NE CONQUISTA 9! IL NOSTRO CHRISTIAN CLAY DUE: È IN LIZZA COME MIGLIOR PORNOSTAR INTERNAZIONALE E MIGLIOR ORAL SCENE - LA GIOVANISSIMA SARA DIAMANTE È IN NOMINATION COME BEST NEW INTERNATIONAL STARLET - VALENTINA NAPPI E MARTINA SMERALDI SI GIOCANO DUE STATUETTE, MIGLIOR ORGIA E MIGLIOR ANAL, ENTRAMBE PER LA REGIA DI SIFFREDI…