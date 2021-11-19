BARBARA COSTA FLASH - ROCCO SIFFREDI OTTIENE BEN 12 NOMINATION AGLI OSCAR DEL PORNO 2022. STAVOLTA "SOLO" COME REGISTA - IL ROCCO NAZIONALE E' IN CORSA ANCHE PER LA STATUETTA PIU' PRESTIGIOSA: QUELLA DI MIGLIOR REGISTA DELL'ANNO...-
BARBARA COSTA FLASH - ROCCO SIFFREDI OTTIENE BEN 12 NOMINATION AGLI OSCAR DEL PORNO 2022. STAVOLTA "SOLO" COME REGISTA - IL ROCCO NAZIONALE E' IN CORSA ANCHE PER LA STATUETTA PIU' PRESTIGIOSA: QUELLA DI MIGLIOR REGISTA DELL'ANNO...-
IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA IN CHIARO SI RIPROPONE SU CINE 34 LA SERATA NANDO CICERO, A CUI IRIS CONTRAPPONE UN’ALTRA SERATA CLINT EASTWOOD, COME FOSSE UNA SFIDA DI CINECLUB - DECISAMENTE STRACULT L’OPERA PRIMA E UNICA DI ANDREA DE CARLO “TRENO DI PANNA” CON SERGIO RUBINI E CAROL ALT. MA IL FILM PIÙ RARO DELLA GIORNATA È “VENERE CREOLA”, STORIA D’AMORE ESOTICA DIRETTA DALL’ITALIANO LORENZO RICCIARDI CON CALVIN LOCKHART E HELEN WILLIAMS, BELLISSIMA MODELLA NERA DI DIOR NEGLI ANNI ’60… - VIDEO
TORNA SUPERMARIO, E' TUTTO PERDONATO! “LA VERITA’” SPINGE BALOTELLI IN NAZIONALE: "MANCINI SI TURI IL NASO E LO RICHIAMI. SIAMO A SECCO DI GOL. È INDISCIPLINATO E INAFFIDABILE? SÌ, MA NOI NON DOBBIAMO "DARE UNA LEZIONE" A BALOTELLI, O "RIEDUCARLO", QUESTO NON C'INTERESSA. NOI DOBBIAMO SEGNARE. E PER ANDARE IN QATAR DOBBIAMO PROVARLE TUTTE" (A QUESTO PUNTO PERCHE’ NON RICHIAMARE PURE TOTTI?)
CAFONALINO! DANDOLO: DA NUNZIA DE GIROLAMO AL DIRETTORE DI RAI 1 COLETTA, MEZZA RAI SI È SCAPICOLLATA IERI SERA DA "VANNI" A ROMA PER IL ROMANZO DI ESORDIO DI STEFANO BUTTAFUOCO, CRONISTA DE "LA VITA IN DIRETTA" – E’ STATO UN COMMOSSO ALBERTO MATANO A PRESENTARE IL LIBRO DEL SUO INVIATO CHE RACCONTA LA STORIA DEL FIGLIO BRANDO AFFETTO DA UNA RARA MALATTIA GENETICA - TUTTE LE FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
"NON CI SONO PIU' ALIBI SULL'EFFICACIA DEL VACCINO" - ORNELLA BARRA, FONDATRICE DEL COLOSSO DELLA DISTRIBUZIONE DI FARMACI "WALGREENS BOOTS ALLIANCE": "ALCUNI AVEVANO DELLE RISERVE FINO A QUANDO IL VACCINO ERA ANCORA EMERGENZIALE. OGGI È STATO RICONOSCIUTO CON UN'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA. NEL MOMENTO IN CUI AGENZIE COME L'EMA IN EUROPA E L'FDA NEGLI STATI UNITI DANNO IL CONSENSO E L'APPROVAZIONE, DOBBIAMO AVERE FIDUCIA. PRIMA DI DARE IL VIA LIBERA A UN MEDICINALE, FANNO LE DOVUTE ANALISI CON LA MASSIMA ACCURATEZZA"