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IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA IN CHIARO SI RIPROPONE SU CINE 34 LA SERATA NANDO CICERO, A CUI IRIS CONTRAPPONE UN’ALTRA SERATA CLINT EASTWOOD, COME FOSSE UNA SFIDA DI CINECLUB - DECISAMENTE STRACULT L’OPERA PRIMA E UNICA DI ANDREA DE CARLO “TRENO DI PANNA” CON SERGIO RUBINI E CAROL ALT. MA IL FILM PIÙ RARO DELLA GIORNATA È “VENERE CREOLA”, STORIA D’AMORE ESOTICA DIRETTA DALL’ITALIANO LORENZO RICCIARDI CON CALVIN LOCKHART E HELEN WILLIAMS, BELLISSIMA MODELLA NERA DI DIOR NEGLI ANNI ’60… - VIDEO

 

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"NON CI SONO PIU' ALIBI SULL'EFFICACIA DEL VACCINO" - ORNELLA BARRA, FONDATRICE DEL COLOSSO DELLA DISTRIBUZIONE DI FARMACI "WALGREENS BOOTS ALLIANCE": "ALCUNI AVEVANO DELLE RISERVE FINO A QUANDO IL VACCINO ERA ANCORA EMERGENZIALE. OGGI È STATO RICONOSCIUTO CON UN'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA. NEL MOMENTO IN CUI AGENZIE COME L'EMA IN EUROPA E L'FDA NEGLI STATI UNITI DANNO IL CONSENSO E L'APPROVAZIONE, DOBBIAMO AVERE FIDUCIA. PRIMA DI DARE IL VIA LIBERA A UN MEDICINALE, FANNO LE DOVUTE ANALISI CON LA MASSIMA ACCURATEZZA"