TORNA SUPERMARIO, E' TUTTO PERDONATO! “LA VERITA’” SPINGE BALOTELLI IN NAZIONALE: "MANCINI SI TURI IL NASO E LO RICHIAMI. SIAMO A SECCO DI GOL. È INDISCIPLINATO E INAFFIDABILE? SÌ, MA NOI NON DOBBIAMO "DARE UNA LEZIONE" A BALOTELLI, O "RIEDUCARLO", QUESTO NON C'INTERESSA. NOI DOBBIAMO SEGNARE. E PER ANDARE IN QATAR DOBBIAMO PROVARLE TUTTE" (A QUESTO PUNTO PERCHE’ NON RICHIAMARE PURE TOTTI?)