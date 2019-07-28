BARRA A DRITTA! - LA GIORNALISTA LIBERA IL CAPEZZOLO RITRATTA DAL MARITO CLAUDIO SANTAMARIA: LA FOTO SENZA CENSURA VIENE PUBBLICATA SULLE STORIES DI INSTAGRAM - I DUE HANNO LA PASSIONE PER LE FOTO NUDI, TANTO DA AVERCI PURE FATTO UNA MOSTRA (PHOTO-GALLERY)

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CAFONALONE CONVERTINI - PURE VALERIA MARINI (CON LA MAMMA) SI È SCAPICOLLATA AL COMPLEANNO DEL ''PUROSANGUE DI MARTINA FRANCA'' (CON LA MAMMA) CHE HA FESTEGGIATO I 48 ANNI IN UNA SERATA CON PIÙ FOTOGRAFI CHE CAMERIERI, SEGNO DEL MOMENTO DI POTERE TELEVISIVO - ECCO LE SIGNORE DEL DAY-TIME ESTIVO: MARZOLI, MARANGONI E BISTI. POI LA SOTTOSEGRETARIA ALLA CULTURA BORGONZONI, GIAMPIERO INGRASSIA, EVA & IMMA, CALDONAZZO, STRABIOLI, CUCUZZA, GORIA, MIRIANA TREVISAN, VARRIALE, JOSEPHINE ALESSIO

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