BARRA A DRITTA! - LA GIORNALISTA LIBERA IL CAPEZZOLO RITRATTA DAL MARITO CLAUDIO SANTAMARIA: LA FOTO SENZA CENSURA VIENE PUBBLICATA SULLE STORIES DI INSTAGRAM - I DUE HANNO LA PASSIONE PER LE FOTO NUDI, TANTO DA AVERCI PURE FATTO UNA MOSTRA (PHOTO-GALLERY)-
DISEREDATI (A PAROLE) - PARLA LA FIGLIA DI LUCA BARBARESCHI: ''VOLEVO CAMBIARE COGNOME. MIO PADRE CONFONDE EMANCIPAZIONE E ABBANDONO. PER ANNI NON GLI HO RIVOLTO LA PAROLA. POI…'' - LUI: ''I RAMPOLLI FINISCONO MALE. IO QUELLO CHE HO ME LO SONO COSTRUITO, NON APPARTENGO A MASSONERIE. NON LASCERÒ NULLA AI MIEI SEI FIGLI'' - MA DITE A LUCA CHE NON SIAMO A PAPEROPOLI: IN ITALIA NON PUOI DISEREDARLI, A MENO CHE NON COMPIANO GRAVI REATI CONTRO DI TE. NON CI RIUSCÌ MANCO AGNELLI…
CHE TAV-EVO DETTO? GIGGINO SCHIACCIATO SOTTO IL TRENO - DA UNA PARTE C'È NICOLA MORRA CHE SCRIVE UN DURISSIMO POST CONTRO IL GOVERNO, E DI BATTISTA CHE LO RILANCIA:''LA PENSO ESATTAMENTE COME LUI''. DALL'ALTRA CI SONO I CAPIGRUPPO LEGHISTI CHE SPINGONO PER LA ROTTURA E SFRUCULIANO DI MAIO: ''VISTO CHE LA TAV È UN DELITTO, UNO SPRECO, UN REGALO A MACRON, CHE CI STANNO A FARE IN UN GOVERNO CHE LA REALIZZERÀ? SI SIMETTANO'' - MA I DUE VICEPREMIER NON VOGLIONO FAR CADERE TUTTO
STOCK AROUND THE CLOCK - LA BORSA DI LONDRA (CHE CONTROLLA PURE MILANO) VUOLE FONDERSI CON REFINITIV, SOCIETÀ DI 'BIG DATA' E ANALISI FINANZIARIE PARTECIPATA DA REUTERS. IL TUTTO PER FARE LA GUERRA A BLOOMBERG NEL VERO ELDORADO PER LE PIAZZE DI SCAMBIO, OVVERO LE INFORMAZIONI, SEMPRE Più RAPIDE E DIFFICILI DA GESTIRE. UN'OPERAZIONE DA 27 MILIARDI DI DOLLARI
TRENTA (E) COLTELLATE - C'ERA ANCHE LA MINISTRA DELLA DIFESA AL MATRIMONIO FINITO IN RISSA E CON L'ACCOLTELLAMENTO DI UN CAMERIERE, IERI A ROCCA DI PAPA (ROMA) - NEL GIARDINO DAVANTI ALLA PISCINA SI STAVA SVOLGENDO L'APERITIVO, QUANDO I DUE HANNO INIZIATO A LITIGARE VIOLENTEMENTE. FINCHÉ UNO NON HA TIRATO FUORI UN COLTELLO E…
VATTI A FIDARE DEGLI AMICI - MAROTTA SALVÒ PIÙ VOLTE PARATICI ALLA JUVE, E IN CAMBIO FU TRADITO. TRA SMS MANDATI ALLA PERSONA SBAGLIATA E DENUNCE PER STALKING E DIFFAMAZIONE, ZILIANI RACCONTA IL DIFFICILE RAPPORTO TRA I DUE MANAGER. CON MAROTTA CHE RIMEDIA AI PASTICCI DEL COLLEGA E QUESTO CHE ALLA FINE ENTRA NEL CUORE DI ANDREA AGNELLI E LO FA SCALZARE DALL'ORGANIGRAMMA. FINO ALL'ACQUISTO DI CR7, QUANDO…
CAFONALONE CONVERTINI - PURE VALERIA MARINI (CON LA MAMMA) SI È SCAPICOLLATA AL COMPLEANNO DEL ''PUROSANGUE DI MARTINA FRANCA'' (CON LA MAMMA) CHE HA FESTEGGIATO I 48 ANNI IN UNA SERATA CON PIÙ FOTOGRAFI CHE CAMERIERI, SEGNO DEL MOMENTO DI POTERE TELEVISIVO - ECCO LE SIGNORE DEL DAY-TIME ESTIVO: MARZOLI, MARANGONI E BISTI. POI LA SOTTOSEGRETARIA ALLA CULTURA BORGONZONI, GIAMPIERO INGRASSIA, EVA & IMMA, CALDONAZZO, STRABIOLI, CUCUZZA, GORIA, MIRIANA TREVISAN, VARRIALE, JOSEPHINE ALESSIO
IL METEOROLOGO MIGLIORA CON L'ETÀ? NO, CON LE FRATTURE: ''NIENTE AZZECCA IL TEMPO MEGLIO DEI REUMATISMI'' - ANDREA GIULIACCI: ''LE VACANZE NON LE SCELGO IN BASE AL TEMPO MA IN BASE A QUELLO CHE ORDINANO I FIGLI, COME TUTTI. AD AGOSTO SPERO RESISTA IL BEL TEMPO PERCHÉ QUANDO VADO AL MARE E TROVO PIOGGIA TUTTI MI GUARDANO STORTO'' - ''IL RISCALDAMENTO CLIMATICO ORMAI È INEVITABILE. AVREMO CALDO TORRIDO DUE MESI L'ANNO. L'UNICA STRADA, IMMEDIATA, PER RIDURRE I GAS SERRA È IL NUCLEARE''
MEGLIO UN'ASCELLA PEZZATA O MORIRE FEBBRICITANTI, INTOSSICATI ED AVVELENATI? MELANIA RIZZOLI IN DIFESA DEL SUDORE: ''IN CONDIZIONI NORMALI IL NOSTRO CORPO PRODUCE MEZZO LITRO DI SUDORE AL GIORNO, MA NEI MESI ESTIVI POSSIAMO ARRIVARE A ESPELLERNE TRE LITRI ALL'ORA - LA SUDORAZIONE ECCESSIVA PUÒ ESSERE UN CAMPANELLO D'ALLARME PER MALATTIE GRAVI, E ANCHE QUANDO INNOCUA PUÒ SCATENARE NELLE PERSONE…''