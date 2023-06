BASTA LAVORARE A OLTRANZA, GODIAMOCI LA VITA! - LA SACROSANTA PROPOSTA DELLA MINISTRA DEL LAVORO SPAGNOLO YOLANDA DÍAZ IN VISTA DELLE ELEZIONI DI LUGLIO: “LA GIORNATA DI LAVORO FINISCA ALLE 18. VOGLIAMO PIÙ TEMPO PER LE NOSTRE VITE” – LA MINISTRA DE' SINISTRA E’ LA STESSA CHE HA VIETATO IL LAVORO ALL’ARIA APERTA DURANTE I PERIODI DI CALDO ESTREMO – VIDEO

(ANSA) Finire di lavorare alle 6 di pomeriggio "per godersi la vita". E' una delle proposte contenute nel programma elettorale di Sumar, la coalizione delle forze di sinistra, guidata dalla seconda vicepresidente del governo e ministra del Lavoro Yolanda Díaz. "Vogliamo più tempo per le nostre vite", dice Díaz in un video diffuso sui social per lanciare "alcune idee programmatiche", in vista delle elezioni del 23 luglio.

Nella stessa clip, Diaz promette anche ai lavoratori autonomi "gli stessi diritti e le stesse tutele riservate al resto dei lavoratori". Infine, per quanto riguarda i giovani, nel video Diaz anticipa che verranno presentate misure affinché non debbano uscire "mai più dalla Spagna per poter realizzare un proprio progetto di vita".

