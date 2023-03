E BASTA CON ‘STE LACRIME DI COCCODRILLO – PIER SILVIO BERLUSCONI PRIMA PUNTA SUL TRASH DEL “GRANDE FRATELLO VIP” E POI FINGE DI SCOPRIRE SOLO ADESSO CHE GLI SVIPPATI CHE LO POPOLANO SONO DISPOSTI A TUTTO PUR DI FAR PARLARE DI SÉ – L’INFILZATA DI DAVIDE MAGGIO A PIER SILVIO: “SE LE SCELTE RICADONO FREQUENTEMENTE SU MALSANI CONCENTRATI DI RIPUGNANTE UMANITÀ, NON È CHE ALLA FINE TU, POI, POSSA LAMENTARTI CON LORO DI CIÒ CHE COMBINANO…”

Davide Maggio per www.davidemaggio.it

Se un editore arriva più volte a doversi scusare per quanto trasmesso sulle proprie reti all’interno di un programma, dovrebbe chiedersi se quello stesso programma meriti di trovare spazio nei propri palinsesti. Una riflessione a monte che, qualora trovasse risposta affermativa, dovrebbe comportare l’accettazione integrale di tutto ciò che quel tipo di show porta con sè, anche quando quei contenuti non dovessero poi soddisfare i desiderata dell’editore. E’ una questione, per l’appunto, di scelte.

Scelte come quelle di popolare il reality con determinati concorrenti che, inutile ribadirlo, non si autoscelgono nè, tanto meno, si autopalesano nella casa di Cinecittà. Vengono provinati, accuratamente selezionati e autoralmente guidati. Ma se le scelte ricadono frequentemente su malsani concentrati di ripugnante umanità, non è che alla fine tu, poi, possa lamentarti con loro di ciò che combinano all’interno del programma. [...]

Non è un caso che, anticipando il cambio di location del GFVip, abbia provocatoriamente suggerito un trasloco milanese utile a fare tabula rasa, dando un cambio netto a qualcosa di evidentemente poco gradito. Certo, sarebbe una situazione palesemente sintomatica di scarsa soddisfazione dello status quo, ma certamente preferibile alle frequenti scuse pubbliche che, tra l’altro, costringeranno in situazioni imbarazzanti tutto lo staff, dal conduttore agli autori. Anche questi, ovviamente, scelti consapevolmente.

