BASTAVA LEGGERE DAGOSPIA PER SAPERE CHE LE ACCUSE A FABRIZIO PALERMO ERANO INFONDATE – OGGI ANCHE “REPUBBLICA”, CHE A FEBBRAIO MONTÒ LA PANNA SULLE HOSTESS CHE SI LAMENTAVANO DEGLI “ABUSI” DELL’AD DI ACEA, È COSTRETTA AD AMMETTERE CHE GLI ADDEBITI ERANO “PRIVI DI CONSISTENZA”. E IL GIORNALE DI SAMBUCA MOLINARI RIMEDIA CON UN’INTERVISTA RIPARATORIA AL MANAGER. IN CUI SI PARLA DI INVESTIMENTI IDRICI E DEL TERMOVALORIZZATORE DI ROMA (NESSUN CENNO A MELE SBUCCIATE E CAMPANELLINI)

fabrizio palermo

1. L’INDAGINE INTERNA SULLE HOSTESS “GLI ADDEBITI SONO INFONDATI”

Da “la Repubblica”

Nei mesi scorsi, il nome di Fabrizio Palermo era comparso in alcuni articoli, anche di Repubblica, nei quali si ipotizzavano comportamenti di discriminazione e vessazione nei confronti delle hostess del servizio di accoglienza di una società appaltatrice di Acea.

Il clamore procurato dal presunto coinvolgimento dell’amministratore delegato di Acea e dalle presunte vessazioni a lui attribuite aveva addirittura spinto gli organizzatori a far muovere la marcia dell’8 marzo proprio da Piazzale Ostiense, storica sede della società quotata in Borsa.

articolo di repubblica roma contro fabrizio palermo 5 febbraio 2023

«Palermo ha sempre smentito - spiega Acea - sin dal primo momento, la fondatezza delle accuse. E in seguito ogni addebito, rimasto anonimo e generico, si è rivelato privo di consistenza, anche alla luce dell’indagine interna svolta dalla società a tutela del proprio buon nome e della correttezza dell’amministratore delegato».

2. PALERMO “ACEA INVESTE PER L’ACQUA ORA SERVE UNA RETE NAZIONALE”

Estratto dell'articolo di Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”

L’Acea – primo operatore per i servizi idrici in Italia – è artefice di una campagna di investimenti miliardaria. Sotto la guida dell’amministratore delegato Fabrizio Palermo, investirà 1,2 miliardi per raddoppiare lo storico acquedotto del Peschiera; poi una cifra imponente per il termovalorizzatore della Capitale se si aggiudicherà la gara che il sindaco Roberto Gualtieri indirà ad agosto. E decine di cantieri sono aperti nel Paese, finanziati dal Pnrr.

Un investimento da 1,2 miliardi per raddoppiare l’acquedotto del Peschiera. Era necessario?

articolo di repubblica roma contro fabrizio palermo 7febbraio 2023

«Questa opera imponente, che si dirama per 130 chilometri di tubature, ha 83 anni. Tanti. È necessario creare un struttura parallela, moderna, che metta in sicurezza la fornitura per 3 milioni di abitanti di Roma e per due altre città chiave: Fiumicino [...] e Civitavecchia [...]».

[...] Favoriti per la costruzione del termovalorizzatore di Roma…

«Grazie, ma non siamo favoriti in questa fase. Noi abbiamo presentato una manifestazione d’interesse e un progetto solido, insieme anche a Hitachi e Vianini. E siamo stati gli unici a farlo. Ma sappiamo bene che altre imprese entreranno in partita».

Voi però avete già due termovalorizzatori attivi, a San Vittore e Terni. Come risponde alle associazioni e ai partiti che osteggiano l’opera per Roma?

«I termovalorizzatori di Acea hanno un grado di accettazione molto alto, tra i residenti di quelle zone. E il nostro progetto per la Capitale prevede l’uso delle migliori tecnologie al mondo in termini di emissioni. Nel dibattito pubblico, però, non entriamo: dove fare il termovalorizzatore della Capitale è una scelta della classe politica».

hostess

[...] Acea utilizzerà l’intelligenza artificiale per migliorare i servizi?

«Già oggi Acea usa l’intelligenza artificiale. Le nostre reti idriche sono presidiate da sensori che monitorano i flussi di acqua con sistemi di rilevazione digitale e logiche predittive. Algoritmi che consentono di abbattere i guasti fino al 25%».

Con quali altri benefici?

«Il tasso di dispersione a Roma è al 27%, molto migliore rispetto al 42,2% che registriamo in Italia. Certo, c’è ancora tanto da fare. Puntiamo a installare una nuova generazione di contatori intelligenti che ci permetterebbe di monitorare in tempo reale i consumi di ogni condominio e abitazione».

Maurizio Molinari

Paghiamo poco l’acqua?

«Mi limito a dire che la tariffa idrica è di 2,11 euro per metro cubo in Italia, contro una media Ue di 3,5».

Dunque va aumentata?

«Il mio ragionamento è più articolato. Il governo e le autorità di regolazione dovrebbero stringere un patto con gli italiani e spiegare che investimenti miliardari sono indispensabili per mettere in sicurezza uno dei beni pubblici più preziosi. Investimenti tempestivi, nel medio e lungo periodo portano le tariffe a flettere».

[...] Si sente dire che lei porterà in azienda 15 manager di prima linea, tutti giovani e solidi.

«Non posso confermarlo. Certo, una mossa del genere sarebbe in linea con le scelte che ho fatto come vice direttore generale di Fincantieri e come ad di Cassa Depositi e Prestiti. Più in generale, abbiamo firmato in azienda la Carta delle Persona». [...]

LE PUNTATE PRECEDENTI

fabrizio palermo foto di bacco

DAGOREPORT DEL 9 FEBBRAIO 2023 - DA BEN CINQUE GIORNI LA REDAZIONE ROMANA DI ‘’REPUBBLICA’’ SEMBRA AVER SCAMBIATO UNA LITE DI CONDOMINIO CON UN CASO CLAMOROSO DI ABUSI. NEL MIRINO È FINITO L'AD DI ACEA, FABRIZIO PALERMO, ACCUSATO DA ALCUNE ANONIME HOSTESS DI PRETENDERE ADDIRITTURA IL TÉ FATTO COL BOLLITORE E NON SCALDATO NEL MICROONDE, DI AVERE LE MELE SBUCCIATE E LA BOTTIGLIA DELL'ACQUA MINERALE APERTA - COINCIDENZA VUOLE CHE TRA GLI APPALTI CONGELATI DA PALERMO CI SIA PROPRIO QUELLO DELLA DITTA CHE FORNISCE LE HOSTESS AD ACEA

https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/acea-qui-appalto-ci-cova-hellip-ben-cinque-giorni-redazione-romana-342166.htm

DAGOSPIA DEL 16 FEBBRIAIO - “IN TRE MESI HO SBLOCCATO DOSSIER FERMI DA ANNI ALL'ACEA. MA È CHIARO CHE HO CALPESTATO QUALCHE PIEDE CHE SI È INFASTIDITO” – L'AD DI ACEA, FABRIZIO PALERMO, ACCUSATO DA ANONIME HOSTESS DI ESSERE “AUTORITARIO E MASCHILISTA”, CONTRATTACCA: “NON VI PARE STRANO? IO ARRIVO A FARE UNA GARA DA 21 MILIONI DI EURO PER I SERVIZI DI SICUREZZA E DI ACCOGLIENZA E 5 GIORNI DOPO ARRIVA LA LETTERA ANONIMA”

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-tre-mesi-ho-sbloccato-dossier-fermi-anni-all-39-acea-ma-342892.htm

articolo di repubblica roma contro fabrizio palermo 8 febbraio 2023

DAGOSPIA DEL 16 FEBBRAIO 2023 - "LA REPUBBLICA" DELLE HOSTESS – IL GIORNALE DIRETTO DA SAMBUCA MOLINARI È AL DODICESIMO GIORNO DI INCHIESTA SUI CAMPANELLINI E LE MELE SBUCCIATE DI FABRIZIO PALERMO. NEANCHE PER L'ARRESTO DI MESSINA DENARO SI È SCRITTO COSÌ TANTO. A PROPOSITO: LE HOSTESS AVEVANO PROPOSTO LE STESSE STORIE ANCHE AD ALTRI GIORNALI, SENZA OTTENERE ALCUN SUCCESSO. POI HANNO FATTO CENTRO A ‘’REPUBBLICA’’…

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quot-repubblica-quot-hostess-ndash-giornale-diretto-342918.htm

maurizio molinari foto di bacco (5) articolo di repubblica roma contro fabrizio palermo 9 febbraio 2023 servizio di portierato hostess