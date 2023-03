BASTIAN CONTRARIO – ILARY IN LOVE CON IL "MAGGIORDOMO" BASTIAN MULLER CHE PER IL MOMENTO NON HA ALCUNA INTENZIONE DI TRASFERIRSI IN ITALIA – "CHI" SCODELLA LE FOTO DEL WEEKEND MILANESE DELLA BLASI CON IL SUO MANZO TEUTONICO. POCHI GIORNI FA BASTIAN È ANDATO A TROVARE ILARY A ROMA E HA PARTECIPATO ALLA FESTA DI COMPLEANNO DELLA PICCOLA ISABEL. MA NON E’ PREVISTO NESSUN TRASLOCO. ANCHE LEI, ATTESA DALLA CONDUZIONE DELL’ISOLA, NON CI PENSA NEANCHE PER L’ANTICAMERA DELLA TESTA A SPOSTARSI IN GERMANIA…

Estratto dell'articolo di Valerio Palmieri per “Chi”

Uno parla tedesco, l’altra italiano. Uno vive a Francoforte, l’altra a Roma e, nei prossimi mesi, sarà a Milano per L’isola dei famosi. La storia d’amore fra Ilary Blasi e Bastian Muller, sulla carta, è complicata. Eppure da mesi, da quando si sono incontrati per la prima volta (e noi di “Chi” li abbiamo sorpresi, era lo scorso novembre), fanno di tutto per stare insieme. L’amore non conosce confini linguistici né geografici.

La Blasi, dicevamo, era a Milano per lavoro e Bastian l’ha raggiunta lo scorso venerdì. Stile sportivo, la conduttrice sembrava sua figlia Chanel, felpa con cappuccio, jeans cargo, cellulare e borsetta a tracolla, mentre lui indossava un giacchino Prada e Nike Jordan. Sono andati a pranzo in pieno centro, al The Dome, e poi hanno fatto un giro per negozi. Sono entrati da One Block Down, patria dello street style, e poi si sono spostati nelle eleganti boutique di via Montenapoleone, vicino all’hotel dove alloggiavano.

A un certo punto, mentre Ilary era in camera, Bastian è andato a prenderle un fiore. Poi, insieme, si sono diretti a cena da Ronin, dove li attendevano Michelle Hunziker e Graziella Lopedota, manager di Ilary e di Michelle. Questa volta il look è da sera: lei abito cortissimo e stivali, con giacca Saint Laurent, cappotto per lui.

Dopo cena la Blasi e Bastian sono andati con Graziella a casa della Hunziker per un caffè e poi sono tornati di nuovo in hotel. Il giorno seguente hanno fatto i bagagli e si sono diretti insieme in aeroporto. Terzo look di Ilary, con gonnellino da tennista e sneakers. Perché ci soffermiamo sugli abiti della Blasi? Perché comunicano i suoi stati d’animo, i suoi modi diversi di essere femminile. Sbarazzina di giorno, sexy di sera, comoda ma sempre seducente in viaggio. Segnali di una rinascita che è evidente al solo sguardo.

Pochi giorni fa Bastian è andato a trovare Ilary a Roma e ha partecipato alla festa di compleanno della piccola Isabel.

Dopo l’ufficializzazione di un legame si pensa sempre ai prossimi passi: lui si trasferirà in Italia? Lei si trasferirà in Germania? Per ora nulla di tutto ciò. La coppia vuole vivere la propria relazione senza sconvolgimenti di vite altrui.

Sono felici ma, per il momento, non è previsto nessun trasloco (...)

Il sorriso di Ilary, quest’anno, sarà ben diverso. Con Bastian ha ritrovato la felicità, forse nel momento più cupo. L’addio, fra i veleni, a Totti aveva gettato Ilary nello sconforto: a cosa sono serviti vent’anni di amore e di sacrifici per chiudere così? Poi, quando meno se lo aspettava, è arrivato Bastian. L’imprenditore tedesco ha un’aria molto protettiva nei suoi confronti. L’ha messa al centro del proprio mondo, donandole entusiasmo ed energia. Tutte cose che in un matrimonio in crisi sono solo un rumore lontano. Quando gli angeli non cantano più e le uniche note che si sentono sono quelle della Canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André. Ma ora la musica è cambiata.

