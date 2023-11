LEO MESSI IN CRISI CON LA MOGLIE? – AL "GRANDE FRATELLO" GRECIA COLMENARES VEDE I FANTASMI (IN SENSO LETTERALE)

Ivan Rota per Dagospia

messi antonela roccuzzo

Non solo conduce il Grande Fratello, non solo cura la regia di opere liriche, non solo presenta tra pochi giorni al Museo del Teatro alla Scala il suo libro Troppo Fiera, Troppo Fragile su Maria. Inoltre è direttore editoriale di Chi. Ora Alfonso Signorini si è buttato sulla cosmesi e ha creato la linea Fluid. Genderless!

Fiorello forever. A Viva Rai Due legge: “Si fa la piastra ai capelli in treno. Salta la corrente e il treno si blocca”. Sapete chi era? La parrucchiera del ministro Francesco Lollobrigida. E poi ancora: "La squadra italiana che ha vinto la Coppa Davis doveva andare da Mattarella, ma è saltato l'incontro. Lui alla fine è contento: non ne poteva più. Gli arrivano i Cugini di Campagna, quelli che hanno vinto il torneo di briscola, quelli del judo... gli portano solo regali, ormai casa sua è diventata Decathlon"

fiorello volandri

Leo Messi in crisi con la moglie Antonela Roccuzzo? I due sarebbero addirittura ad un passo dal divorzio. C’è chi sostiene che La Pulce abbia tradito la moglie e il tradimento sia stato scoperto dalla donna. Ma non ci sono conferme…

Le battute cult al Grande Fratello. “ In mezzo lo prende e glielo do”, ma cosa voleva dire Giuseppe Garibaldi? Cesara Bonamici lo ha definito “primitivo” contrapposto all’ “intellettuale” Vittorio Menozzi di cui l’ opinionista dice: “Ti prendi due xanax di Vittorio e sei a posto.”

Pochi lo ricordano, ma il film Premio Oscar “Mediterraneo” fu prodotto da Silvio Berlusconi: da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa lo ha ricordato in allegria il regista del film, Gabriele Salvatores: “Mi fece i complimenti, ma sbagliò in mio cognome. Mi chiamó Gonzales.”

lionel messi antonela roccuzzo

Laura Pausini a Domenica In: “Insieme da 18 anni e guarda, non voglio dire cose volgari, ma se po’ fa’, nel senso che dopo 18 anni uno…”. Mara Venier ha capito benissimo e replica: “Ma ancora oggi?”. L’artista ribatte: “E’ chiaro! Evviva!”. E a RDS ha confessato ad Anna Pettinelli per la prima volta di aver amato un noto modello.

Prosegue la commistione Grande Fratello e Temptation Island: Greta parla con Perla (le chiede scusa) e scarica il fidanzato Mirko, ma il triangolo continua: Signorini attua il suo piano diabolico e dopo aver fatto chiarire le due pretendenti dell'imprenditore chiede a Greta di entrare nella casa. Lei accetta. Dateci un faló!

E Beatrice Luzzi continua a giocare con il suo soldatino Garibaldi con qui balla sensualmente (e poi lo cazzia) e con Vittorio, ma fa uno scivolone quando parla di Perla: “Lei non è all'altezza di Mirko, per lei lui è un buon partito, lui è bello, intelligente e anche benestante.” Perla risponde che non é mai stata con qualcuno per soldi.

perla vatiero

Rosy Chin racconta di nuovo che genitori non l'hanno mai considerata all'alttezza di nulla in quanto donna, questo spiega é quello che insegna la cultura cinese. Ed ecco che arrivano i genitori e il fratello che si scusano e l’abbracciano. Lei piange. Come sempre.

E Grecia Colmenares vede i fantasmi: “No ragazzi tutto bene. Sto piangendo di felicità, piango perché sono contenta... Ho sentito che qualcosa mi abbracciava da dietro. Uno spirito? Io non lo so, ma questo ho sentito”.

Eliminata Angelica. Sono quindi in nomination: Alex Schwazer, Vittorio Menozzi, Anita Olivieri, Paolo Masella, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Fiordaliso, Rosy Chin e Beatrice Luzzi. Praticamente quasi tutta la casa.

pardo calcutta toni e ferrara

Festa di compleanno a tema Il Grande Gatsby per la top model Ludmila Voronkina che con il marito Giovanni Bozzetti ha ricevuto chez Il Marchese a Milano. Lei é la protagonista delle campagne pubblicitarie di Roberto Cavalli, di cui é direttore creativo Fausto Puglisi, di Kiton e Chiara Boni. Inoltre é la musa di Max Vadukul, il fotografo che annovera tra i suoi scatti anche Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Sting: l’ha voluta icona della sua mostra di grande successo a Gallerie d’Italia. I 40 scatti in un librosold out. Tra i 110 selezionati ospiti Ignazio La Russa, Sergio Dompè, Alfonso Dolce, Carlo Capasa, Antonio de Matteis, Paolo Veronesi e Chiara Boni.

