LA BEATLESMANIA… A SCOPPIO RITARDATO - "NOW AND THEN", L'ULTIMA CANZONE DEI BEATLES REALIZZATA GRAZIE ALL'AIUTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, HA RIPORTATO I "FAB FOUR" IN CIMA ALLE CLASSIFICHE BRITANNICHE A 54 ANNI DALL'ULTIMA VOLTA - IL RECORD PRECEDENTE ERA STATO STABILITO L'ANNO SCORSO DA KATE BUSH CHE, GRAZIE ALLA SERIE "STRANGER THINGS" E I VIDEO SU TIKTOK AVEVA SCALATO LE "CHART" INGLESI CON "RUNNER UP THE HILL", CON 44 ANNI DI RITARDO… - VIDEO

Un record arrivato per la 18esima volta nel 2023 per merito di «Now and Then» appunto, singolo che ha visto la luce grazie ai prodigi della tecnologia, con il software di Intelligenza Artificiale […] che ha permesso di isolare e ripulire la voce di John Lennon, separandola dal pianoforte.

[…] «Now and Then» ha regalato ai Beatles il primato per l’intervallo di tempo più lungo mai intercorso fra un primo posto in classifica e un altro (l’ultima volta era stata nel 1969 con «The Ballad of John and Yoko»), battendo Kate Bush che, grazie ai social, nel 2022 aveva avuto una fiammata nelle chart inglesi con «Running Up The Hill», 44 anni dopo «Wuthering Heights».

Non importa poi tanto se «Now and Then» sia un capolavoro o meno: su questo i fan (e la critica) si dividono e da una settimana discutono, argomentano, dibattono in maniera più o meno infuocata, con la conoscenza minuziosa di ogni virgola riguardi i quattro di Liverpool che solo i beatlesiani hanno. Ma i 50 milioni di stream globali totalizzati nei primi sette giorni di uscita del brano contengono tutta la nostalgia e l’affetto che il mondo ancora riserva ai Beatles, tutta la malinconia di rivederli ancora una volta insieme nel docufilm di 12 minuti che ha accompagnato l’uscita della canzone, raccontandone la genesi.

Anche in Italia, nonostante i numeri siano più timidi, si è sollevata un’ondata d’amore: «Now and Then» è il settimo brano più trasmesso dalle radio e in pochi giorni ha mandato sold out la prima tiratura delle copie fisiche messe in vendita il 2 novembre, quando il brano è uscito in contemporanea mondiale. Per trovarlo in classifica, però, bisogna scorrere fino al 52esimo posto, dove è in strana compagnia, in mezzo a Geolier e Shiva.

Sarà che i fan dei Beatles italiani, vuoi per fascia anagrafica vuoi per desiderio di un ascolto di qualità, sono più tiepidi nell’utilizzare le piattaforme web: l’elaborazione Fimi/Gfk della classifica dei singoli tiene conto infatti soltanto dei download e degli streaming premium, non includendo le vendite fisiche. […]

