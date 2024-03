BELEN BALLA CON MILLY: LA SCIO’-GIRL STA PER CHIUDERE IL CONTRATTO CON “BALLANDO” E UN’ALTRA TRASMISSIONE RAI DI PUNTA – DANDOLATE PER “OGGI”

Alberto Dandolo per Dagospia

Belén Rodriguez ha scelto negli ultimi tempi di sospendere i suoi impegni televisivi e di concentrare tutte le energie su se stessa e i suoi due amatissimi figli. Superato anche un complesso momento di fragilità emotiva, ora la showgirl argentina è pronta a tornare in pista e a rimettersi in gioco professionalmente.

Mancherebbe infatti solo la firma per ufficializzare la sua partecipazione in qualità di concorrente alla prossima edizione di Ballando con le stelle, programma a cui lo scorso anno aveva detto no nonostante il serrato corteggiamento della padrona di casa Milly Carlucci.

Ma lo show del sabato sera non sarà l'unico impegno televisivo di Belen: il suo contratto con mamma Rai prevederebbe anche la sua presenza, in un ruolo cucito su misura per lei, in un famoso contenitore della rete ammiraglia.

Fedez sta lentamente e con tenacia recuperando energia e serenità dopo lo tsunami che ha sconvolto gli equilibri della sua sfera affettiva e della sua famiglia. Ad aiutare il rapper a risalire la china stanno avendo un ruolo fondamentale i suoi amici più cari. Tra loro Donatella Versace, da sempre punto di riferimento umano dell'artista.

"Donatella mi è molto vicina e per me in questi momenti bui ha rappresentato un'ancora di salvataggio irrinunciabile. Mi supporta umanamente e mi consiglia professionalmente, sempre con discrezione e bene disinteressato" ha dichiarato ad Oggi. La stilista pare gli dia anche preziosi suggerimenti per ciò che riguarda la comunicazione. Recentemente Federico ha preso parte ad una iniziativa promossa dalla fondazione no profilt Terres des Hommes in collaborazione con la Polizia di stato sui rischi dell'online per i minori.

Madre di quattro figlie e sposata in seconde nozze al potente ex deputato del Partito Democratico Renzo Lusetti, Vira Carbone è in forte ascesa in Rai. Padrona di casa del fortunato programma di salute Buongiorno Benessere (Rai1), la conduttrice salernitana è assai ambiziosa e punta a sperimentarsi in nuovi progetti professionali.

Primo fra tutti il suo ingresso in qualità di concorrente nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Questa ipotesi sarebbe molto gradita anche a Milly Carlucci che è già al lavoro per scegliere le star che animeranno in autunno la pista del longevo show del sabato sera di Rai 1. Non tutti sanno che la irrequieta Vira , recentemente presa di mira da Striscia la notizia per le sue gaffe e piccanti doppi sensi, è appassionatissima di danza e nel suo tempo libero si diletta a danzare scatenata su tacchi altissimi.

Nuovo progetto professionale per la inossidabile Federica Panicucci : la conduttrice toscana è infatti diventata la padrona di casa di un nuovo format televisivo che si chiama Mattino Quattro. Il programma, che va in onda dalle 11:00 alle 12.00 quotidianamente su Rete 4, è una sorta di spin off di Mattino Cinque, la fortunata trasmissione della rete ammiraglia del Biscione che Federica continuerà a condurre.

Nella nuova avventura la Panicucci è affiancata dal giornalista Roberto Poletti, amico personale di lunga data di Matteo Salvini nonché suo biografo.

Ma quella che appare al momento una promozione potrebbe in realtà essere per Federica una potenziale rimozione: i vertici Mediaset potrebbero infatti, nell'ottica di una riduzione dei costi, spostare nella prossima stagione televisiva la conduttrice unicamente su Rete 4 e lasciare in solitaria a Francesco Vecchi la conduzione di Mattino Cinque.

Vera Gemma è in una fase della sua vita assai fortunata e movimentata, sia da un punto di vista umano che lavorativo. Dopo la vittoria di un Leone a Venezia e la candidatura agli Oscar del film Vera a lei dedicato e da lei interpretato, la figlia del Grande Giuliano è alle prese con due nuovi progetti cinematografici:

uno in Austria e l'altro negli Stati Uniti assieme alla sua amica del cuore Asia Argento. Per lei si sono riaperte anche le porte della tv: dopo essere stata a un passo dal diventare opinionista della prossima edizione de L'isola dei famosi, la combattiva attrice sta scrivendo un nuovo format di suo pugno per una nota piattaforma e di cui sarà protagonista.

Archiviato il fugace flirt con il noto rapper Gué Pequeno, Vera ora si dichiara single ma non fa mistero della sua forte attrazione per un altro cantante sulla cresta dell'onda: Ghali. Tra i due ancora nessun incontro: lui è fidanzatissimo e fedelissimo. A breve però la eclettica Gemma lo contatterà per coinvolgerlo nel suo nuovo progetto televisivo. Riuscirà a sedurlo quantomeno professionalmente?

Indovinelli

Ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello vip. È un modello, socialite e influencer. A breve sosterrà il provino per partecipare alla nuova edizione di Tale e quale show. Chi è?

L'ex velina sogna di tornare a condurre un programma tutto suo in Rai. Ma i vertici di Viale Mazzini nicchiano e spediscono al mittente le pressanti richieste di incontro. Chi è?

