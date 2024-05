Ivan Rota per Dagospia

Belen Rodriguez non balla. La showgirl argentina sembra essere pronta ad approdare nella prossima edizione di “Ballando con le stelle” ma, come rivela davidemaggio.it è arrivato lo stop. Pare sia stata lei a fare marcia indietro all’ultimo minuto. A Ballando con le Stelle 2024 non ci sarà nemmeno Nina Moric.

Fedez in privato con i suoi amici parla sempre di Taylor Mega. Che cosa bolle in pentola?

Girano voci che danno di nuovo Jennifer Lopez e Ben Affleck verso il divorzio: lei è stata avvistata mentre guardava una nuova casa a Beverly Hills.

Un’amica dice: «Non riuscivano proprio a far funzionare la cosa…è finita. Sono pronti al divorzio e per una volta, Ben non è da biasimare! Lui ha già lasciato la casa da 60 milioni di dollari».

taylor mega 5

Bella dimostrazione di riconoscenza da Caterina Balivo a “La Volta Buona”. Rossella Izzo ricorda: «Credo che Luca abbia particolarmente contribuito alla guarigione di mia figlia» ricordando l’incidente grave della figlia Myriam Catania e la vicinanza di Luca Argentero a quei tempi fidanzato con Myriam.

La loro relazione con tanto di matrimonio durò dodici anni. Oggi Luca Argentero è sposato con Cristina Marino, con la quale ha due figli, mentre Myriam Catania è ancora insieme a Quentin Kammermann, dal quale ha avuto il figlio Jacques. Ma tra i due è rimasto un grandissimo affetto.

fedez donatella versace

Scatenata Nina Moric nel podcast Gurulandia: «Cosa penso di Donatella Versace? Lei è amica di Fedez. Mi appaiono sempre loro due insieme sui social e li vedo spesso sul telefono. A lei piacciono questi giovanotti un po’ effeminati. Non è che dico qualcosa, può essere. Così come può essere che io stia insieme a qualcun altro. Che cosa penso di Carla Bruni? Oddio non penso niente, cioè, non la conosco per dire qualcosa. Naomi? Ecco lei è una stronza. Sì proprio, mamma mia, una falsa…».

Fabrizio Corona sulla controversia Fedez-Cristiano Iovino: «Conosco molto bene questo modus operandi. La vicenda si concluderà così: Federico Lucia (Fedez) e Cristiano Iovino si incontreranno, troveranno un accordo legale per i fatti avvenuti, arriverà il chiarimento, faranno pace e faranno un video ironico contro la procura che ha messo su un circo…».

nina moric

Attualmente tra gli ex del Grande Fratello gli unici ad aver un contratto con due agenzie toste sono Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Il resto è fuffa.

Giovanni Floris elenca i problemi della destra con la giustizia: Toti, Sgarbi, Fidanza, Montaruli, Delmastro, Santanchè e cita Rino Formica: «La politica alla fine è sangue e merda». Corrado Augias: «Adesso il sangue è poco...è rimasta solo l'altra materia».

Myrta Merlino a “Pomeriggio Cinque”: “Sono qui con la mia amica Cesara Buonamici. Perché ogni tanto qui sento ‘ma tu e Cesara…’. Noi siamo amiche e non abbiamo assolutamente nessun problema, questo volevo dirlo. Ogni tanto bisogna dirle queste cose, perché qui girano un sacco di bugie e allora è bene chiarire». Si ventila da tempo del possibile arrivo di Buonamici al timone del programma.

cristiano iovino

Furono due anni di tira e molla a “Uomini e Donne” tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Anni in cui la coppia si è presa, lasciata, ripresa e poi definitivamente lasciata. Oggi lui sta con Giovanna Abate, altra creatura di Maria De Filippi.

Amici. Dopo Kumo e Martina potrebbe esserci un altro flirt, ma tenuto abbastanza nascosto. Ormai da mesi i fan del talent hanno visto un grande feeling tra Sarah Toscano e Holden (figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini) al quale è stato chiesto: «Cosa vorresti avere di Sarah?», lui ha sorriso e ha fatto l’ occhiolino. Inoltre per lei ha speso parole splendide.

Ghali al concerto di “Radio Italia” canta “Paprika” ma poi, come a Sanremo, lancia un massaggio e chiede un minuto di silenzio per le vittime in Palestina: «Questo è l’unico silenzio che dobbiamo fare, per il resto non abbiate mai paura di esprimervi contro ogni tipo di ingiustizia». Anche Angelina Mango, nuova vittima degli stylist (da vedere l’abito rosso smutandato) è sulla buona strana con messaggi pacifisti.

ben affleck e jennifer lopez litigano in auto a beverly hills 1

Casa Mannoia dopo Casa Vianello. I video casalinghi della cantante con il marito sono diventati virali. Un esempio: Fiorella Mannoia a Pompei con il marito Carlo Di Francesco. «Se fai una battuta su scavi e antichità sei un uomo morto» dice lei riferendosi ironicamente alla loro differenza di età. Lei ha 69 anni, lui 42.

Grande Fratello. Chi si assomiglia si piglia. Antonella Fiordelisi è diventata molto amica dei Perletti: dice di essere stata adottata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Attendiamo solo un libro di aforismi scritto dalle due donne.

