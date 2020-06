BELIN, BELEN! “NON HO SCRITTO SCEMA IN FRONTE” – LA SCIO’GIRL SI CONFESSA A 'CHI' DOPO LA ROTTURA CON DE MARTINO: “IO NON HO PIÙ SPAZIO PER CHI NON USA IL CUORE. SONO PIENA DI DIFETTI, MA MANTENGO LA PAROLA E NON DELUDO MAI NESSUNO, PIUTTOSTO NON FACCIO PROMESSE SE POI NON RIESCO A MANTENERLE. IL MIO VERO AMORE È…” - “PENSA A QUANTI FIDANZATI AVRÒ ADESSO!”

«Santiago è il mio vero amore e per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere. Magari se non fossi Belen avrei già tre figli, ma, un po’ per il lavoro che faccio e un po’ per le situazioni della vita, sono felicissima così. E poi penso che oggi non esista per nessuno una “vita tranquilla”: la gente fa pochi figli anche perché i rapporti durano di meno, le persone sono concentrate su loro stesse, quindi avere avuto un figlio è già un atto d’amore che ci porta fuori dal nostro egoismo».

Così Belen Rodriguez si confessa a cuore aperto in esclusiva al settimanale Chi (in edicola da mercoledì 24 giugno) nella prima intervista che concede dopo la rottura con Stefano De Martino. Una intervista che svela per la prima volta il lato materno della showgirl argentina proprio in un momento così delicato della sua vita privata.

«Non credo di poter vincere il premio della mamma modello, non sono una che si sveglia all’alba per pianificare l’intera giornata del figlio», confessa con sincerità Belen «L’altro giorno ho chiesto a Santiago: “C’è qualcosa che posso fare per migliorare? In che cosa vorresti che cambiassi?”, e lui mi ha risposto: “No, le mamme perfette non esistono, esistono le mamme reali e tu sei reale”.

Mi ha riempito il cuore perché mi sono dedicata molto a lui. Non ho mai avuto tate, ho mia mamma che abita vicino a casa mia, è insegnante, ha molta pazienza e spesso mi aiuta: posso dire che mio figlio non ha mai dormito con una persona che non fosse di famiglia. E poi le mamme italiane sono molto organizzate, mentre io, non avendo questa dote, improvviso».

Belen affronta anche il delicato momento privato in cui si trova. «Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa.

Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte».

E poi aggiunge: «Pensa a quanti fidanzati avrò adesso! Il fatto di avere sempre dietro i paparazzi mi imbarazza, perché mi sento sempre in dovere di spiegare perché sono in un luogo con quella certa persona. Chi mi vuole bene mi dice di smetterla di giustificarmi, ma io voglio farlo perché non voglio essere presa per una che vive alla leggera: anzi, sono tanto mentale prima di lasciarmi andare. Poi sono una che esce a cena, che balla, che si diverte: però non voglio essere presa come una che non riflette o che non soffre».

