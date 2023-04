UNA BELLA FACCIA DI CULKIN – MOLTI FAN DI “SUCCESSION” AVRANNO NOTATO CHE L'ATTORE CHE INTERPRETA ROMAN ROY È IMPARENTATO CON UNO DEGLI ATTORI PIÙ FAMOSI DEGLI ANNI ’90 – KIERAN CAULKIN È INFATTI IL FRATELLO MINORE DELL’EX BAMBINO PRODIGIO MACAULAY, FAMOSO PER IL FILM “MAMMA HO PERSO L’AEREO”, CADUTO IN DISGRAZIA A CAUSA DI DROGA E ALCOL – KIERAN, DI DUE ANNI PIÙ PICCOLO, HA INIZIATO A RECITARE SOTTO L’OMBRA DEL FRATELLO MA ORA L’HA SUPERATO CON LA SERIE HBO DI SUCCESSO GLOBALE... - VIDEO

Estratto dell’articolo di Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

kieran culkin succession 4

Alla fine di quattro stagioni e al momento dei saluti di un personaggio che ha cambiato la sua carriera, Kieran Culkin non è certo di amare il suo scriteriato Roman, eccentrico erede del magnate della comunicazione Logan Roy, protagonista di Succession […]

I nuovi episodi — che concludono la saga ispirata a Murdoch — sono in onda su Sky e in streaming su Now, capitolo finale di un’epopea che ha trasformato il fratello minore dell’ex bambino prodigio Macaulay (che oggi ha 42 anni, due anni più di Kieran) in una delle nuove star di Hollywood.

kieran e macaulay culkin 4

[…] Un percorso inverso rispetto a quello del fratello, i cui scandali — questa volta reali, legati all’abuso di droghe e alcol — ne hanno sancito un impietoso declino. Erano partiti assieme, recitando, bambini, nei cult Mamma ho perso l’aereo e Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York: uno era la star, l’altro il quasi invisibile fratello piccolo.

Passati trent’anni, la situazione si è capovolta. E ora, quando ha appreso che Succession era arrivata alla fine, Culkin non è andato in ansia. Anzi. «Ho provato un senso di sollievo. Quasi come se fossimo arrivati a concludere qualcosa che era nell’aria si sarebbe concluso. Proprio come quando ti trovi a dire a una persona: “Bene, se stai per rompere con me, fallo. Non lasciarmi in sospeso”. È quello che ho sentito».

kieran e macaulay culkin 2

[…] i fratelli Culkin, uniti anche se cresciuti troppo in fretta, schiacciati dalla fama di Macaulay («quando mi scambiavano per lui, da piccolo, ricordo quanto le persone risultassero fastidiose e insistenti», ha raccontato in passato Kieran) e dalla tragedia della perdita di una sorella, Dakota, in un incidente stradale, nel 2008 («ogni tanto mi ritrovo a piangere anche adesso. È una tragedia da cui non ci riprenderemo mai»).

kieran e macaulay culkin 3

Curioso però che Culkin sia riuscito a sfondare con una serie che si regge proprio sul rapporto tra fratelli e sul tema dell’eredità. «Il mio personaggio potrebbe essere il più titolato a raccoglierla, ma il punto è che alla fine al suo posto resta sempre il padre, che sembra voler dire a tutti: io non me ne andrò mai».[…]

«Ci siamo divertiti davvero tanto. Insieme abbiamo pianto ma anche riso, fino alle lacrime», insomma, proprio come in una famiglia. Adesso resta da capire quale sarà il futuro per Culkin. Quello che è sicuro, è che l’ex fratellino piccolo è ormai pronto non tanto a raccogliere un’eredità, ma a costruirne una tutta sua.

