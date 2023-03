SIETE ECCITATI PER L'EDIZIONE 2023 DEL FESTIVAL DI COACHELLA, IL PIU' COATTO TRA GLI EVENTI MUSICALI? - NEGLI ULTIMI È DIVENTATO PIÙ UN'OCCASIONE PER SFOGGIARE LOOK ULTRACAFONAL, CHIAPPE IDROGENATE E CAPEZZOLI CHIODATI - L'ANNO SCORSO CI SIAMO INORRIDITI CON HARRY STILES VESTITO DA ARLECCHINO, JAMES CHARLES CON IL CULO AL VENTO, DOJA CAT ZEBRATA E PARIS HILTON CON I CAPEZZOLI "STELLATI" - IL FREAK SHOW DEI LOOK PIÙ STRAMPALATI DELLA SCORSA EDIZIONE...