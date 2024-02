13 feb 2024 17:03

UNA BELLA ROTTURA DI GAZA IN RAI – IL PRESIDENTE DELLA RAI MARINELLA SOLDI NON HA PRESO BENISSIMO IL COMUNICATO SU ISRAELE DELL’AD ROBERTO SERGIO: A VIALE MAZZINI SI PARLA DI “FORTISSIMO DISAPPUNTO” DA PARTE DELLA SOLDI CHE NON AVREBBE GRADITO NÉ IL CONTENUTO DELLA NOTA NÉ IL METODO. PARE CHE IL TESTO NON SIA STATO CONDIVISO TRA I VERTICI RAI E…