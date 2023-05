13 mag 2023 08:29

BENE O MALE CHE SE NE PARLI, L’IMPORTANTE È MONETIZZARE – JOHNNY DEPP HA FIRMATO UN NUOVO SUPER CONTRATTO PUBBLICITARIO CON DIOR: DOPO ESSERE STATO CONSIDERATO UN PARIA PER LE ACCUSE E IL PROCESSO INTENTATO DALLA EX MOGLIE, AMBER HEARD, IL “PIRATA” SI RIPRENDE LA SCENA (E I SOLDI) – LA CASA FRANCESE, DI CUI È VOLTO DAL 2015, HA DECISO DI INGAGGIARLO PER UNA NUOVA CAMPAGNA CON UNA CIFRA DA CAPOGIRO: GUADAGNERÀ PIÙ DI…