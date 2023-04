BENE O MALE, PURCHÉ SE NE PARLI - L'AGENZIA PUBBLICITARIA ARMANDO TESTA COMPRA UNA PAGINA SUL “CORRIERE” PER “RINGRAZIARE” DELLE POLEMICHE SULLA CAMPAGNA “OPEN TO MERAVIGLIA”, CON LA VENERE INFLUENCER, VOLUTA DALLA SANTANCHÉ: “NON ACCADEVA DA ANNI CHE LA NOTIZIA DI UNA CAMPAGNA ISTITUZIONALE SUSCITASSE UNA ECO DI TALE PORTATA”. MA LE CRITICHE CONTINUANO. E DOPO LE TRADUZIONI SBAGLIATE E I DUBBI SUI 9 MILIONI (CHE SERVIRANNO PER LE USCITE SUI MEDIA STRANIERI), SPUNTANO ANCHE I FINTI INFLUENCER

1. TRADUZIONI, FINTI FOLLOWER E I DUBBI SUI 9 MILIONI INVESTITI: È ANCORA BUFERA SULLA “VENERE INFLUENCER”

Estratto dell’articolo di Francesco Moscatelli per “La Stampa”

«Open to Meraviglia» tira dritto. Nonostante il lungo elenco di gaffe e polemiche [...]la campagna da 9 milioni di euro voluta dal ministero del Turismo per promuovere le bellezze italiane nel mondo il primo maggio sbarcherà all’aeroporto internazionale di Dubai.

Maxi-cartelloni dai quali la Venere influencer comincerà il suo tour fra stazioni, fiere e hub vari, oltre che naturalmente sulle piattaforme digitali con il suo nickname @Venereitalia23. Dodici mesi suddivisi in due stagioni: primavera-estate e autunno-inverno. Il brand Italia in versione prêt-à-porter.

Il costo totale sarebbe così spalmato: 4,5 milioni per la realizzazione del video promozionale, per la sua diffusione (andrà anche sugli schermi di alcune compagnie aeree) e per le affissioni urbi et orbi, 4 milioni per le campagne crossmediali che attraverso un QrCode svilupperanno traffico su Italia.it (il portale lanciato nel 2007 da Francesco Rutelli) e 500 mila euro per altre spese (compresi i 138 mila pagati all’agenzia pubblicitaria Armando Testa).

La versione ufficiale […] è che dato che tutti ne stanno parlando l’obiettivo della campagna è stato raggiunto. E che l’effetto virale fosse in qualche modo studiato per agganciare gli utenti più giovani dei social. […] I vertici di Armando Testa si celano dietro un garbato no-comment. Idem Enit, l’agenzia nazionale per il turismo […]. E così pure dal ministero e da Accenture, travolti insieme ad Almawave (gruppo Almaviva) nel pasticciaccio delle traduzioni in tedesco su Italia.it. Quelle rimosse, dopo la denuncia di Selvaggia Lucarelli, in cui Brindisi veniva tradotto con Toast, Prato con Rasen e Camerino con Garderobe. Rientrerebbero in un appalto a parte da 3 milioni di euro.

«Almawave si è aggiudicata una commessa per offrire tecnologie di machine translation, basate su intelligenza artificiale […] - fanno sapere da Almawave, che essendo quotata a Piazza Affari non nasconde di essere parecchio scocciata da tutta questa “pubblicità” -. Nel caso degli errori di traduzione riscontrati per la parte tedesca del sito italia.it, ci risulta pertanto che, per ragioni non dipendenti da Almawave, i testi siano stati pubblicati senza richiesta di revisione finale dei contenuti […]». Fine delle comunicazioni.

Gli unici che continuano a parlare sono gli esperti di marketing e chi, per ragioni politiche, estetiche (il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, per dire, ha bollato il tutto con un «Roba da Ferragni») o anche solo per puro divertimento, si sta dedicando a mettere in fila gli strafalcioni del caso.

Uno dei più battaglieri è il consigliere regionale toscano del Pd Iacopo Melio, che ha già dedicato varie puntate alla questione. Questa volta il focus è sulla pagina Instagram @Venereitalia23 e sulle caratteristiche «sospette» dei suoi follower. Secondo Melio si tratterebbe di profili fake acquistati con soldi pubblici attraverso servizi appositi «per gonfiare i numeri». […]

2. OPEN TO GRAZIE

Il testo di Armando Testa pubblicato in una pagina pubblicitaria sul “Corriere della Sera”

La Armando Testa ringrazia. Quando una campagna di promozione turistica rompe il muro dell'indifferenza e riesce a dar vita ad un dibattito culturale cosi vivace come quello acceso in soli 5 giorni da "Italia. Open to Meraviglia", rappresenta sempre qualcosa di positivo.

Grazie perché non accadeva da anni che la notizia di una campagna istituzionale suscitasse una eco di tale portata. Quando poi si tratta di una campagna solo presentata ma non ancora uscita, probabilmente di una portata unica. Grazie per le migliaia di visualizzazioni, commenti, meme e per le appassionate discussioni di questi ultimi giorni: ci hanno fatto sentire davvero la più grande agenzia italiana, con un immenso reparto creativo di milioni di persone al lavoro sullo stesso concetto.

Grazie a tutti coloro che hanno immaginato che il video destinato alla presentazione del progetto - e dunque realizzato con materiale di repertorio - fosse già lo spot ufficiale della campagna Grazie a chi ci ha fatto sentire milionari!

Ma i 9 milioni di euro dell'investimento previsto da Enit sono destinati alla pianificazione media in tutti i principali mercati: Europa, Paesi del Golfo, USA, Centro e Sud America, Cina, India, Sud Est Asiatico e Australia.

L'obiettivo è quello di promuovere l'Italia all'estero, puntando su un target proveniente da 33 Paesi. Anche e soprattutto su mercati culturalmente molto diversi dal nostro, accendendo l'attenzione in modo facile, diretto e immediatamente riconoscibile su ciò che tradizionalmente contraddistingue l'Italia nel mondo.

Sappiamo che parlare dell'Italia significa tener conto di tantissime sensibilità e sfumature. Un capitale culturale e umano così unico e prezioso che spinge tutti a lavorare, ed anche a dibattere, con una straordinaria passione La Armando Testa ringrazia, e Venere con noi. Erano più di 500 anni che non si parlava di lei così tanto. Se non è meraviglia questa.

