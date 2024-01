BENEDETTA PORCAROLI PERCULATA AL LICEO PERCHE’ ERA SENZA SENO? IL CRITICO LUCA BEATRICE SPIEGA CHE LA PAROLA "BULLISMO" VIENE USATA CON TROPPA LEGGEREZZA: “NON VORREMMO MAI MINIMIZZARE I DRAMMI DI PERSONE PRESE DI MIRA DA IGNORANTI E CAFONI PER IL LORO ASPETTO FISICO, MA QUANDO VEDIAMO RAGAZZE COSÌ BELLE QUALCHE DUBBIO SULL’AUTENTICITÀ DELLE LORO DICHIARAZIONI CI VIENE, COME SE IL BULLISMO FOSSE PAROLA TANTO DI MODA DA NON RIUSCIRE PIÙ A DISTINGUERE I CASI VERAMENTE GRAVI DAI TENTATIVI DI STRUMENTALIZZAZIONE…"

Luca Beatrice per Libero Quotidiano - Estratti

benedetta porcaroli

Anche Benedetta Porcaroli, attrice rivelazione del cinema italiano, ha dichiarato di essere stata vittima di scherno in giovanissima età. I suoi compagni di liceo nel gruppo facebook la definivano piatta, ovvero senza seno. «Ci rimasi male. Ero ferita. Bullismo. Ma all’epoca non si usava quella parola», ha dichiarato in un’intervista al Corriere. In questa intelligente precisazione sta il senso di un termine decisamente abusato, che quando poi tocca persone famose, realizzate nella vita, nel lavoro e nell’aspetto fisico, lascia dietro qualche sospetto.

(...)

Benedetta Porcaroli, che ha 25 anni e dunque il ricordo di quell’aggettivo “piatta” sarà

ancora fresco, è una donna di successo, brava nello scegliersi film e personaggi giusti. Come lei diverse ragazze molto belle hanno voluto precisare di essere state vittime di episodi di bullismo (ribadisco, parola usata con troppa leggerezza), dichiarazioni che in parte incoraggiano -avete visto il risultato, ce la potete fare anche voi?!- dall’altra suonano falsotte rispetto alle sfortunate che effettivamente problemi li hanno e se li portano dietro per anni.

benedetta porcaroli foto di bacco (1)

Anche la modella Eva Riccobono, oggi quarantenne, ha confessato il suo disagio rispetto al poco seno. Stiamo parlando di un metro e ottanta di ragazza: un vecchio proverbio recitava, “altezza mezza bellezza” e invece no, persino Miss Italia 2003, la stupenda Francesca Bergesio ha lamentato che al suo paese la schernivano per essere una spilungona, sempre più alta dei ragazzi, che si saranno certo pentiti di non avere osservato il fenomeno con sufficiente attenzione.

benedetta porcaroli foto di bacco (2)

(...) A Miriam Leone, una delle donne più belle del cinema italiano, furono contestate le folte sopracciglia. Assomigli a Elio, a Felice Caccamo (il personaggio inventato da Teo Teocoli) le dissero, gente abituata a cercare il pelo -in tal caso assai appropriato- nell’uovo. Se la giovane Miriam fosse andata dall’estetista il problema si sarebbe facilmente risolto, ma lei ha giustamente insistito, mantenendo al naturale le sue sopracciglia come segno distintivo. Anche a Madonna rimproverarono i troppi peli, e lei ha smesso di radersi le ascelle apposta.

luca beatrice

Porcaroli piatta e magretta? Problemi opposti a quelli di Kate Winslet, che con il peso ha avuto qualche problema e non per questo ha perso sex appeal, anzi: a scuola la chiamavano cicciona, doveva recitare personaggi grassotelli, e lei ovviamente

ci stava male, poi è arrivato Titanic e la rotta si è invertita.

(...)

Non vorremmo mai minimizzare i drammi di persone prese di mira da ignoranti e

cafoni per il loro aspetto fisico, ma quando vediamo ragazze così belle e dalla personalità straripante qualche dubbio sull’autenticità delle loro dichiarazioni ci viene, come se il bullismo fosse parola tanto di moda da non riuscire più a distinguere i casi veramente gravi dai tentativi di strumentalizzazione.

ARTICOLI CORRELATI

BENEDETTA PORCAROLI benedetta porcaroli foto di bacco (2) benedetta porcaroli foto di bacco (3) benedetta porcaroli foto di bacco (1) benedetta porcaroli 8