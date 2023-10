BEPPE CASCHETTO, L’EX BRACCIANTE AGRICOLO CHE S’E’ PRESO LA TV - IL TELE-AGENTE SPADRONEGGIA SUL TUBO CATODICO E LA SUA “ITC 2000”, CHE HA 28 DIPENDENTI, NELL’ULTIMO BILANCIO DISPONIBILE HA REGISTRATO UN UTILE DI 771.231 EURO - CASCHETTO PRENDE UNA PERCENTUALE TRA IL 10% E IL 15% DEI CONTRATTI DEGLI ARTISTI DA LUI RAPPRESENTATI, TRA CUI FABIO FAZIO, LUCIANA LITTIZZETTO, MAURIZIO CROZZA, ALESSIA MARCUZZI, VIRGINIA RAFFAELE, STEFANO DE MARTINO, STEFANO BOLLANI, GEPPI CUCCIARI, LUCA BIZZARRI E PAOLO KESSISOGLU…

Estratto dell'articolo di Emanuela Rossi per https://www.startmag.it

beppe caschetto

Sono società con importanti fatturati, talvolta milionari, che arrivano in alcuni casi addirittura a decidere i palinsesti televisivi e a dare la linea ai programmi di informazione. Parliamo delle agenzie di comunicazione […] Tra le più famose c’è sicuramente Itc2000, la società fondata nel 1993 da Beppe Caschetto […]

COSA FA LA ITC 2000 SRL

La Itc 2000 – che ha come amministratore unico il fondatore, Beppe Caschetto, e come soci la moglie, Rossana Mignani, e la figlia, Federica Caschetto – ha sede a Bologna e ad oggi conta 28 dipendenti.

Come si legge sul sito, la società è nata per gestire solo personaggi femminili ma, nel corso dei molti anni d’attività, ha ampliato il suo raggio d’azione. Inoltre, è oggi pure agenzia di produzione teatrale e, tramite Ibc Movie, fondata nel 1999, produce film e serie tv.

Caschetto, Littizzetto Farinelli

IL “GENERALE”, BEPPE CASCHETTO

Nato a Roma ma originario di Modica, in Sicilia, adottato da Bologna, classe 1957, Caschetto è unanimemente riconosciuto come l’agente più famoso del mondo televisivo insieme a Lucio Presta. […] nel 2008, durante un’intervista a La Stampa, ha confessato: “Preferisco stare nascosto ed essere considerato autorevole, credo nel teorema Cuccia”.

Caschetto prende una percentuale tra il 10% e il 15% dei contratti degli artisti da lui rappresentati – in questo pare vada d’amore e d’accordo con Presta – e avrebbe un patrimonio di oltre 40 milioni di euro. Dato da lui smentito parlando con gli amici.

fabio fazio

Insomma, di strada pare averne fatta parecchia da quando lavorava come funzionario regionale in Emilia-Romagna o, ancora prima, come bracciante agricolo iscritto alla Cgil. Oggi […] Caschetto è “il generale” e “se domani ordinasse lo sciopero dei ‘caschettiani’ si paralizzerebbe un’intera industria […]”. Del resto, “Caschetto è un punto di Pil”.

QUALCHE NUMERO TRA CONTO ECONOMICO E PATRIMONIO

Tornando alla sua creatura, Itc2000, dall’ultimo bilancio disponibile, relativo all’esercizio 2021, si viene a sapere che l’utile prima delle imposte è stato di quasi 1 milione (988.425 euro), poi sceso a 771.231 euro (era pari a 732.613 euro nel 2020). Crescita anche sul fronte dei ricavi (3.576.742 da 3.731.862 dell’anno precedente) e del totale attivo (13.088.435 da 11.625.927), di cui attivo circolante 9.449.108. Il fatturato è stato pari a 3.372.019. In calo nel 2021 i costi, passati da 2.586.856 a 2.750.736 (con i costi per il personale saliti a 777.284 da 630.128).

BEPPE CASCHETTO

Segno più anche per il totale delle immobilizzazioni a 3.638.263 da 1.275.763 del 2020 e per il patrimonio netto salito a 8.528.637 da 7.757.407 (il capitale sociale era stabile a 10.400 euro). Nell’esercizio 2021 sono infine aumentati i debiti, a quota 3.976.449 da 3.270.668 del 2020, e il passivo, a 13.088.435 da 11.625.927.

GLI ARTISTI DELLA SCUDERIA CASCHETTO E LA RELAZIONE SPECIALE CON I VOLTI DE LA7

Beppe Caschetto - Ferdinando Salzano - Rossella Barattolo

Come si diceva, la schiera di artisti rappresentati da Itc 2000 è molto vasta e comprende personaggi televisivi (Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Maurizio Crozza, Alessia Marcuzzi, Virginia Raffaele, Stefano De Martino, Stefano Bollani, Geppi Cucciari, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Ema Stokholma, Caterina Balivo), attori (Enrico Brignano, Miriam Leone, Sabrina Ferilli, Pif, Neri Marcorè) e giornalisti, quasi tutti dipendenti di Urbano Cairo a La7 (Lilli Gruber, Corrado Formigli, Luca Telese, Giovani Floris, Lucia Annunziata, Salvo Sottile, Massimo Gramellini, Ilaria D’Amico, Roberto Saviano). […]

niente tv beppe caschetto

LE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI

Con Ibc Movie, la società di produzione cinematografica sempre dell’orbita Itc2000, Caschetto ha prodotto vari film – anche d’autore – come il più recente, “Rapito” di Marco Bellocchio, “Lacci” di Mario Martone con Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher, “Martin Eden” con Luca Marinelli, e anche quelli di suoi artisti come “Fai bei sogni”, sempre per la regia di Bellocchio, tratto dall’omonimo libro di Gramellini, e altre pellicole con Littizzetto, Luca&Paolo, Volo. Anche in teatro sono stati prodotti perlopiù spettacoli con artisti della Itc 2000 come “Crozza delle meraviglie” e “Le meraviglie di Crozza”.