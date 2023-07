INTERVENTO OK PER JOVANOTTI -

Ivan Rota per Dagospia

melissa satta berrettini foto whopsee

Nuovi nomi per il Grande Fratello Vip: Brigitta e Benedicta Boccoli. Le due, lanciate da Gianni Boncompagni, hanno un curriculum consistente. Benedica è legata all’attore Maurizio Micheli mentre Brigitta al re del circo Stefano Nones Orfei.

Secondo le indiscrezioni che arrivano dall'Argentina, Mauro Icardi e i figli sarebbero tutti al fianco di Wanda Nara. Non esistono attualmente notizie ufficiali sulle condizioni di salute della procuratrice. Secondo quanto trapelato, Wanda e la sua famiglia, starebbero attendendo i risultati di esami più approfonditi, i cui esiti dovrebbero essere disponibili nei prossimi giorni.

Dopo Wimbledon Berrettini “svaccanza” in Sardegna con Melissa Satta. Con loro anche Elisabetta Canalis col campione di kickboxing Georgian Cimpeanu

canalis cimpeanu satta berrettini foto whopsee

E dal GF vip pare tornata la calma tra Edoardo Donnamaria e Antonella “bambola assassina” Fiordelisi (ma è forse solo questione di contratti da rispettare? ) Lo assicura Daniele Dal Moro (nnamo bene): “Antonella, potete dire tutto quello che volete, ma si è fatta sentire e mi scrive. So anche delle cose, ma non posso dirle. Perché è giusto che le dicano i diretti interessati. Però ci sono belle novità sui Donnalisi. Io non amo quando si riportano cose su di me e quindi…”

canalis cimpeanu foto whopsee

Francesca Ferragni con le sorelle Chiara e Valentina ha festeggiato il suo addio al nubilato a Mykonos. A settembre sposerà il compagno Riccardo Nicoletti nel Castello di Rivalta a Gazzola. Sirtaki e champagne per tutti. In molti hanno avuto da ridire sugli abiti delle tre sorelle che dovrebbero essere regine di stile. Una sponsorizzazione?

Deianira Marzano assicura: “Prossimamente uscirà tutto sui giornali in merito a Belen e Stefano De Martino. E resterete sbalorditi.”

Scampoli di Isola dei Famosi: Corinne Clery torna a inveire contro Cristina Scuccia. L’attrice, tra le varie cose , ha detto a Mio: “Secondo me ha fatto delle strategie. Ad esempio potrebbe essersi allontanata da Helena Prestes quando ha capito che il pubblico non l’amava. Poi se non fosse stata un’ex suora non sarebbe stato un personaggio intrigante, per questo ha tirato un po’ troppo per le lunghe anche la storia con la persona speciale. E’ stata una stratega”.

ludmilla voronkina bozzetti

Che sia la volta buona? L’anno prossimo Emma, Geri, Victoria, Mel B e Mel C festeggiano 30 anni dalla nascita del gruppo e leggendo quanto pubblicato da The Sun, il gruppo potrebbe riunirsi sul Pyramid stage del Festival di Glastonbury. E questa volta dovrebbe esserci anche Victoria Beckham.

nina dubzova

La campionessa d'arti marziali Tiffany Chen , che lo scorso aprile ha fatto diventare Robert De Niro papà per la settima volta, ha detto che dopo la nascita di Gia Virginia è stata colpita dalla paralisi di Bell: «Avevo perso tutte le funzioni facciali, non riuscivo a mangiare, non potevo sorridere a mia figlia».

In passerella, Ludmilla Voronkina Bozzetti con Max Vadukul al Teatro Antico di Taormina a Taomoda hanno presentato in anteprima la mostra fotografica “Through her eyes - Timeless strength” . Una mostra dedicata alle donne che aprirá il 18 settembre in Gallerie d’Italia Milano durante la fashion week con il patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana. Vadukul, fotografo di fama mondiale, ha trovato nella top model la sua musa ispiratrice.

chiara ferragni e le sorelle a mykonos

Un compleanno diverso per Nina Dubzova, bellissima influencer in rampa di lancio ( Ferragni, scansati! ) che ha voluto festeggiare tra i suoi amici particolari, i cavalli. Un brindisi al Centro Equestre Ambasciator, nella bucolica provincia di Grosseto. Dice :” I cavalli sono la mia passione, loro non mi deludono mai…” E gli uomini? E l’amicizia con l’ex naufrago Gian Maria Sainato?

antonella fiordelisi wanda nara icardi belen de martino stefano de martino e belen rodriguez a bordo di un auto d epoca berrettini melissa satta