BERRETTINI NON SATTA PIU'. LE DUE RAGIONI PER CUI E' FINITA LA STORIA TRA IL TENNISTA E MELISSA SATTA

Non è un mistero che Paolo Bonolis abbia voglia di un grande cambiamento professionale e che miri al rientro in Rai. La sua più grande ambizione sarebbe quella di condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo orfano di Amadeus e riproporre, per la gioia dei vertici di Viale Mazzini, il suo storico format Il senso della vita.

Se mamma Rai sarebbe ben lieta di riaccogliere il conduttore romano, meno convinta di questo passaggio sarebbe la sua ex moglie Sonia Bruganelli, con cui Paolo continua a intrattenere un ottimo rapporto sia umano che lavorativo. L'ex opinionista del Grande Fratello Vip ha infatti una importante società di casting che collabora sia con Ciao Darwin che con Avanti un altro. I due programmi Mediaset capitanati da Bonolis rappresentano un grosso indotto economico per l'azienda della Bruganelli. Cosa deciderà di fare Paolo?

Altissima tensione durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo tra lo staff di Alessandra Amoroso e quello di Annalisa. In particolare tra la stylist di quest' ultima (Susanna Ausoni ndr) e quella della artista salentina (Ilaria Di Gasparro) che era la sua principale assistente.

Tra le due professioniste del fashion è infatti scoppiata una vivacissima e chiassosa lite durante un evento collaterale alla kermesse canora. Annalisa e la sua consulente d'immagine non avrebbero gradito infatti il passaggio della loro collaboratrice nel team della Amoroso. Circostanza questa che ha creato tensione anche tra le due amatissime performer. Frizione che non ha però scalfito la loro antica amicizia. Insomma, anche quest'anno a Sanremo sono "volati stracci"!

Alessia Marcuzzi ha riscosso un grande successo al fianco di Fiorello nello show notturno Viva Rai 2 Sanremo. La conduttrice romana, assai stimata dai vertici di Viale Mazzini e sostenuta dal potente agente Beppe Caschetto, sarà un volto di punta della Rai anche nella prossima stagione televisiva, nonostante fiocchino per lei importanti offerte da parte di ricche piattaforme. Se con ogni probabilità non vi sarà una terza stagione del suo programma Boomerissima (Rai 2) é inveve in palinsesto un suo nuovo show autunnale sempre sulla seconda rete. Tutto tace invece sul versante sentimentale. Alessia si dichiara single anche se gira voce che il suo cuore abbia ricominciato a battere. È caccia al fortunato!

Nervi tesi tra Ilary Blasi e il suo ex marito Francesco Totti in vista della loro causa di separazione in cui ballano diversi milioni di euro. Se Ilary procede a colpi di docufilm, autobiografie e interviste tv l'ex capitano della Roma si sollazza leggendo le dichiarazioni dei presunti amanti di Ilary: in primis il suo ex personal trainer Cristiano Iovino che ha pubblicamente dichiarato di aver avuto una "relazione intima" con la conduttrice romana .

Ma si sussurra molto altro: starebbe per parlare un altro presunto corteggiatore della Blasi, un giovane imprenditore napoletano che, guarda caso, alloggiava a Milano nel suo stesso hotel (Mandarin hotel) durante l'ultima edizione de L'isola dei famosi condotta dalla Blasi. Ciò che è certo è che i vertici del Biscione non hanno per nulla gradito questa sovraesposizione mediatica della ex signora Totti. Le hanno infatti tolto la conduzione de L'isola dei famosi: a condurre il reality di Mediaset sarà infatti Vladimir Luxuria.

Fermi tutti! Potrebbe formarsi a breve una nuova coppia (artistica) di fatto! Trattasi di Cristiano Malgioglio e del talentuoso Raiz, ex leader dello storico gruppo Almamegretta, e protagonista della fiction Mare Fuori. I due artisti nei giorni scorsi avrebbero avuto un confronto privato che potrebbe portarli ad una collaborazione professionale nel breve periodo. Malgioglio ha già intatti pronto un testo da proporgli per cantarlo in coppia. Raiz accetterà?

È crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. Il motivi? Almeno due.Da un lato il momento di grande stress emotivo che il tennista sta vivendo a causa delle sue ultime traversie professionali e dall'altro la sua resistenza a fare progetti di lungo periodo con la showgirl. Non è un mistero che la Satta negli ultimi tempi spingesse molto per avere maggiori certezze dal campione e che il suo sogno fosse quello di mettere su famiglia con lui.

Ma Matteo non se l'è sentita. Infatti qualche giorno fa la Satta ha compiuto 38 anni e accanto a lei di Berrettini non c'era neanche l'ombra. La ex velina ha condiviso sui social tutti i messaggi di auguri ricevuti dagli amici, e tra di essi è spiccata l'assenza di quelli del tennista. Che siano in crisi, se non addirittura ormai scoppiati, è un gossip che si fa sempre più insistente da qualche giorno a questa parte e che ora sembra trovare conferma. A maggior ragione considerando che la coppia era uscita allo scoperto proprio in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Melissa lo scorso anno.

