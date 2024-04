BETTINI, SANTO E D'ANNATO – NEL SUO NUOVO E AUTOBIOGRAFICO LIBRO, CHE VERRÀ PRESENTATO A ROMA IL 13 MAGGIO DA CONTE, GUALTIERI E RUTELLI, BRILLA UNA PAGINA DEDICATA AL FILM DI DAGO & GIUSTI: “IL MODO DI METTERE INSIEME, L’ALTO E IL BASSO, IL COLTO E IL POPOLARE, LA RAFFINATEZZA E L’ASPETTO UN PO’ GREVE DELLA VITA, LO DESCRIVE EGREGIAMENTE “ROMA, SANTA E DANNATA”. A ROMA SI MISCHIA TUTTO. LA GRANDEZZA E LA MISERIA, FINO A DIVENTARE DIFFICILE SEPARARLE E TROVARE I CONFINI”

PRESENTAZIONE DEL LIBRO ATTRAVERSAMENTI DI GOFFREDO BETTINI

DAGONOTA

C’è una data da segnare sull’agenda: 13 maggio. Appuntamento all’Auditorium Parco della Musica di Roma per la presentazione dell’ultimo libro di Goffredo Bettini, intitolato "Attraversamenti. Storie e incontri di un comunista e democratico italiano". Edizioni Paperfirst.

A dibattere sul palco ci saranno l’attuale primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri, la giornalista e saggista Ritanna Armeni, la direttrice dei giornali del gruppo Qn Agnese Pini, Francesco Rutelli ma soprattutto Giuseppe Conte, impegnatissimo negli ultimi tempi a rosicchiare consensi elettorali tra Bari e Torino al Pd di Elly Schlein. Bettini è da sempre fautore di un dialogo e di un’alleanza tra Pd e 5Stelle.

Testo tratto da "Attraversamenti. Storie e incontri di un comunista e democratico italiano". Edizioni Paperfirst.

fabia e goffredo bettini foto di bacco

Con mia nonna si vedevano al caffè “Ruschena”, ai tavolini fuori, che davano sul Tevere. Un luogo familiare per i Bettini. Ci andavo spesso per gli splendidi supplì. I nonni, per cenare la domenica sera, quando a casa non avevano il servizio e non volevano cucinare da soli.

goffredo bettini gian luca farinelli roberto d agostino foto di bacco

La signora Panni raccontò, secondo mia nonna che a sua volta me lo riferì, un episodio davvero buffo e stravagante. Stravinsky, un gigante della musica del Novecento, veniva spesso e volentieri a Roma per l’Accademia Filarmonica Romana. Pare fosse noto per la sua tirchieria. In occasione di un pranzo, la signora Panni (i due si conoscevano bene, si scambiavano moltissime lettere e tra di loro parlavano in francese) vedendolo un po’ titubante lo invitò ad avvicinarsi al tavolo dove erano ben esposte tutte le vivande. Poi lo guardò per rassicurarlo e gli disse in romanesco, ad alta voce: “Magna, Stravì, che è tutto gratis!”.

massimo d alema giuseppe conte goffredo bettini dario franceschini 2

Non so se nel gusto di riportare l’episodio qualcuno abbia esagerato. Della vicenda ne ha parlato anche Alberto Arbasino, non escludendo si sia trattato di una leggenda metropolitana. Ma l’aspetto interessante è ancora una volta il modo di mettere insieme, a Roma, l’alto e il basso, il colto e il popolare, la raffinatezza e l’aspetto un po’ greve della vita.

Lo descrive egregiamente “Roma, santa e dannata”, il film di Roberto D’Agostino e Marco Giusti. D’altra parte, Roma è proprio così: la cupola di San Pietro, Michelangelo, la Cappella Sistina, l’eleganza dei palazzi principeschi, la musica sacra, il silenzio dei conventi e poi, a ridosso, Trilussa, Petrolini, le battute scurrili, le feste popolari, la parola che ti fulmina.

ROMA SANTA E DANNATA - PREMIO SPECIALE CINEMA DEL REALE - NASTRI D ARGENTO

Si mischia tutto. La grandezza e la miseria, fino a diventare difficile separarle e trovare i confini. È la città dove i netturbini chiamavano “la biga” il loro carrello di raccolta portato a mano. Mi capitò di sentirlo direttamente in un dialogo tra colleghi: “Aho’, sposta ‘sta biga”. E l’altro: “Nun c’ho i cavalli”.

massimo d alema giuseppe conte goffredo bettini dario franceschini giuseppe conte goffreo bettini andrea riccardi andrea orlando ROBERTO D'AGOSTINO - MARCO GIUSTI - GOFFREDO BETTINI - PRIMA DI ROMA SANTA E DANNATA giuseppe conte goffredo bettini foto di bacco giuseppe conte al compleanno di goffredo bettini 1 giuseppe conte claudio mancini roberto gualtieri peppe provenzano giuseppe conte compleanno bettini locandina di roma santa e dannata goffredo bettini enrico letta elly schlein giuseppe conte goffredo bettini gianni letta giuseppe conte massimo d alema giuseppe conte goffredo bettini dario franceschini 1