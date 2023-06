29 giu 2023 17:40

BIANCA BERLINGUER SBARCA A MEDIASET (E IL "BISCIONE" GODE PER LA POSSIBILITA' DI AVERE IL "BRAND" BERLINGUER SULLE SUE TELEVISIONI) - LO SCUDIERO MAURO CORONA: "LA SEGUIRÒ COME SANCHO PANZA. SONO UNO FEDELE. NON MI IMPORTA DEI SOLDI, MI BASTA UN LITRO DI VINO. È UNA QUESTIONE DI LIBERTÀ. MEDIASET FA UN AFFARE, COSI' SI ALLARGA ANCHE A UN PUBBLICO DI SINISTRA...”