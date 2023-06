BIANCA È INCAZZATA NERA – COME CANDELA-ANTICIPATO, LA BOZZA DEI PALINSESTI AUTUNNALI A TRAZIONE MELONIANA FA INCAZZARE LA BERLINGUER CHE SI TROVA UNA CONTROPROGRAMMAZIONE CON I FIOCCHI TRA “BELVE” E “BOOMERISSIMA” CHE SI AVVICENDERANNO SU RAI2 – A CONDURRE I TALK SPUNTANO FACCI, DE GIROLAMO, MAGGIONI E GIORGINO – PROFANATO DEFINITIVAMENTE IL FORTINO DELLA SINISTRA SU RAI3: COME CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO…

1 - BERLINGUER CONTRO «BELVE»: È POLEMICA

Antonella Baccaro per il “Corriere della Sera”

BIANCA BERLINGUER

[…]la nuova Rai a trazione centrodestra, oltre a «profanare» il fortino della sinistra, Rai3, con l’inserimento di nuovi volti non di area […]

È così per Bianca Berlinguer, di cui, non a caso, proprio mentre il cda era in corso, si è saputa l’irritazione per la controprogrammazione che subirà il suo «CartaBianca», confermato su Rai3, il martedì in prima serata. Sulla seconda rete se la vedrà con «Belve» di Francesca Fagnani e poi, da novembre, con il ritorno di «Boomerissima» con Alessia Marcuzzi. Ma pare che la vera spina nel fianco sia Nunzia De Girolamo, che arriva su Rai3, in prima serata, da ottobre, al lunedì, con un programma di infotainment, al posto che da settembre sarà di «Presa diretta» di Riccardo Iacona.

francesca fagnani alessia marcuzzi

Ma altri duelli si annunciano: Francesco Giorgino, al ritorno in video, coprirà la seconda serata del lunedì sera, che era proprio della sua ex direttrice Monica Maggioni, che invece rileverà il cartellino domenicale su Rai3 di Lucia Annunziata, sia pure con un format di mezz’ora. A fronteggiare il mezzobusto su Rai2 ci sarà Luisella Costamagna. E sarà duro il confronto per «Report» di Sigfrido Ranucci, alla fine spostato da lunedì a domenica, a rilevare la fascia di Fabio Fazio su Rai3.

bianca berlinguer

Prima di lui, ci sarà Serena Bortone con un programma in access time, di 50 minuti, che raddoppierà al sabato, seguita da Camila Raznovic .

Al posto di Bortone, sulla prima rete, nel pomeriggio, torna Caterina Balivo, mentre la mattinata resta appaltata a Massimiliano Ossini con «UnoMattina» e il tardo pomeriggio ad Alberto Matano con «La vita in diretta».

nunzia de girolamo davanti alla caserma dei carabinieri

Cambia invece il volto del mezzogiorno di Rai2: Salvo Sottile si sposta su Rai3 alla domenica sera da febbraio. Al suo posto, dopo Eleonora Daniele, arriva Tiberio Timperi che lascia le mattine del weekend di Rai1. Sempre sulla seconda rete è previsto da novembre, al sabato pomeriggio, il nuovo programma docugiornalistico di Monica Giandotti che lascia la mattina di Rai3 e «Agorà» al volto Sky, Roberto Inciocchi, seguito da «Restart» di Annalisa Bruchi.

FICTION IMPOSSIBLE - MEME BY EMILIANO CARLI

Prima del Tg2 delle 13 è in arrivo una striscia quotidiana di attualità di Filippo Facci, firma di «Libero ». E altri volti di destra si vedranno a «Rebus», condotto da Giorgio Zanchini su Rai3, si tratta di Pietrangelo Buttafuoco, Marcello Veneziani e Alessandro Giuli che si alterneranno, come ospiti, a Corrado Augias. Tra le novità, l’exploit di Lorena Bianchetti che prenderà la guida di un dating show da settembre, al sabato pomeriggio, su Rai2. E sulla stessa rete approderanno anche Enrico Ruggeri e Ale e Franz, mentre resta confermato Alessandro Cattelan. Pino Insegno partirà col «Mercante in Fiera» su Rai2 per poi approdare all’Eredità. Per finire, Fiorello quasi certamente tornerà, ma sempre su Rai2, la rete delle sperimentazioni. In cda Riccardo Laganà (dipendenti) e Francesca Bria (pd) hanno contestato lo spostamento di Ranucci alla domenica e l’approdo di Nunzia De Girolamo al posto di Iacona.

[…]

2 - TELE SOVRANISTA

bianca berlinguer 3

Michela Tamburrino per “la Stampa”

Ecco profilata la fisionomia di Telesovranista. Gli innesti decisi, anche esterni, che serviranno a raccontare l'Italia come piace raccontarla oggi è come piace al governo sia raccontata. Ieri in cda Rai è stata presentata una bozza dei palinsesti autunnali, una geometria complicatissima chiusa domenica a notte fonda. Il 3 luglio ci sarà la presa d'atto dei consiglieri che carte in mano, in questi giorni studieranno conferme e cambiamenti, dunque il 7 luglio a Napoli i programmi saranno presentati agli investitori.

roberto inciocchi

[…] dopo mesi di indiscrezioni, arriva in palinsesto Pino Insegno che dal 18 settembre al 22 dicembre recupera un programma, "Mercante in fiera" che fu un flop di oltre 17 anni fa. Un quiz basato sull'omonimo gioco di carte, che mise in ginocchio Italia 1 che appunto Insegno conduceva assieme ad Ainett Stephens. Una prova generale prima di spostarsi da gennaio 2024 alla guida de "L'eredità", togliendola a Flavio Insinna. Confermata l'indiscrezione di Roberto Inciocchi, in arrivo da Sky, a condurre "Agorà". Monica Giandotti a sua volta lascia Agorà per un programma su Rai2, "Poster", approfondimento day time con inchieste sui ragazzi che si impegnano nel sociale e in campo politico.

mauro corona bianca berlinguer 1

Francesco Giorgino torna in seconda serata su Rai1, nello spazio che fu di Monica Maggioni. Condurrà il nuovo programma dal titolo provvisorio "XXI Secolo", programma di approfondimento sui modelli di sviluppo. Luisella Costamagna, non poteva che condurre "Tango", dopo aver vinto "Ballando con le stelle", seconda serata di Rai2 il lunedì, anche qui approfondimento informativo.

luca barbareschi

Fantasia, poca, così anche Luca Barbareschi guarda al passato e rimette in pista "In barba a tutto" del 2021. […] Enrico Ruggeri avrà un programma su Rai2 di musica, dopo aver ben condotto due speciali sui grandi cantanti che non ci sono più. È un "Rebus" il programma condotto da Giorgio Zanchini previsto per il Day Time di Rai3.

Filippo Facci

[…] Altro mistero, la striscia quotidiana di 5 minuti "I fatti del giorno", che dalle 12,55 anticipa il Tg2. Produzione esterna e conduttore segreto anche se oramai è quasi certo che sarà affidata a Filippo Facci. Ieri si è anche molto parlato del caso Bianca Berlinguer fatto scoppiare da Dagospia. Si diceva che la giornalista si sentisse sotto assedio, poco tutelata dall'Azienda che le ha di fatto controprogrammato in casa "Cartabianca" con trasmissioni che pescano tra il suo stesso pubblico. Le assicurazioni della dirigenza contano poco perché è difficile assicurare ciò che non si può. In Rai, a proposito del programma di Berlinguer, si dice che le foglie di fico non vengono tolte ma si costruisce un vuoto aziendale intorno.

LA PREMIERATA DITTA - MEME BY EMLIIANO CARLI pino insegno Filippo Facci montagna 3

bianca berlinguer 1 giuseppe conte francesca fagnani bianca berlinguer bianca berlinguer