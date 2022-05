BIANCA E’ NERA – “DETTO FATTO” CHIUDE DOPO 10 ANNI, L’ADDIO AL VELENO DI BIANCA GUACCERO: "NON AVETE PIÙ BISOGNO DI NOI. GLI ULTIMI ANNI SONO STATI MOLTO PIÙ COMPLICATI, TRA PANDEMIA E GUERRA, E INTRATTENERE IL PUBBLICO NON È STATO PIÙ SOLO UN DIVERTIMENTO" – POI SI E’ TOLTA ALTRI MACIGNI DALLE SCARPE RIGUARDO LE VOCI SUI PESSIMI ASCOLTI E LA SUA CONDUZIONE: "HO LETTO TANTE COSE IN QUESTI ULTIMI MESI DI CUI NON MI INTERESSA NEANCHE PARLARE. NESSUNO PUO’ DETURPARE LA BELLEZZA. E A VOI POSSO SOLO DARE UN CONSIGLIO…”

Novella Toloni per ilgiornale.it

il lato b di bianca guaccero

Dopo quasi dieci anni di messa in onda Detto Fatto ha chiuso i battenti. La trasmissione del pomeriggio di Rai Due nata con Caterina Balivo e proseguita con Bianca Guaccero ha finito il suo ciclo e l'ultima puntata è stata l'occasione per la conduttrice di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Caterina Balivo è apparsa visibilmente emozionata sin dal suo ingresso in studio subito dopo la sigla di apertura, mentre i colleghi Carla Gozzi e Jonathan Kashanian l'hanno accolta con un lungo applauso. "Tante volte ho pensato a questo ultimo ingresso in studio, a cosa avrei provato. Emozioni che spero di riuscire a descrivere alla fine prima di salutarvi", ha detto l'attrice e conduttrice ai telespettatori prima di iniziare la puntata finale del suo programma.

Tra rubriche, cambi look, gossip e ricette culinarie Detto Fatto è proseguito sui soliti toni leggeri, che il pubblico aveva imparato a apprezzare nei dieci anni di messa in onda. Ma alla fine dell'ora e mezza di intrattenimento, dopo avere salutato e omaggiato tutto lo staff del programma, Bianca Guaccero si è presa qualche minuto per parlare al pubblico. "Volete sapere perché questo programma finisce? Perché non avete più bisogno di noi. Non abbiamo più niente da insegnarvi, cioè sono 10 anni che ci seguite… voi veramente avete ancora bisogno di qualcuno che vi spieghi come si fa la pasta all’uovo?", ha detto la Guaccero, ringraziando uno degli ospiti fissi Gianpaolo Gambi.

bianca guaccero 2

Poi la presentatrice ha preso gli ultimi cinque minuti di diretta per parlare della sua esperienza in tv: "Ho aspettato questi mesi prima dire questo. Sono passati 4 anni da quando ho calcato per la prima volta questa passerella. Sono stati anni felici i primi, di grande scoperta per me. Gli ultimi invece sono statti molto più complicati, tra pandemia e guerra, e intrattenere il pubblico non è stato più soltanto un divertimento ma quasi un dovere. Io volevo ringraziarvi per come mi avete accolta e qui ho trovato una famiglia".

bianca guaccero 1

La Guaccero, che nasce come attrice prestata alla conduzione, ha ringraziato i telespettatori per averla accolta e apprezzata come Bianca e non come la protagonista di tante fiction e si è commossa nel ricevere il messaggio a sorpresa dell'ideatrice del format, Caterina Balivo, che si è complimentata con lei per la sua conduzione. Poi alla fine si è tolta gli ultimi sassolini dalla scarpa legati alle voci sui pessimi ascolti, alla sua conduzione e sulla chiusura e alle polemiche nate negli anni: "Ho letto tante cose in questi ultimi mesi di cui non mi interessa neanche parlare. Credo che a parlare per me ci siano i fatti, che sono la cosa più importante. Sono rimasta qui fino all'ultimo giorno fiera di portare questa nave in porto fino all'ultimo giorno. E a voi posso solo dare un consiglio: certe volte non credete proprio a tutto ciò che leggete. Qui so per certo che noi siamo stati onesti, puliti e nessuno, e dico nessuno, può rovinare, deturpare la bellezza perché qui, in questo studio, c'è stata bellezza". Un'ultima nota polemica che non è passata inosservata, ma che ha chiuso un cerchio.

