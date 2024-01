BIANCHINA SVENTOLA BANDIERA BIANCA – DOPO I FUORIONDA DI “STRISCIA” IN CUI SBRAITAVA CONTRO I SUOI GIORNALISTI (“I PEZZI FANNO PENA, PROPRIO PENA”), BIANCA BERLINGUER COSTRETTA A SCUSARSI IN DIRETTA: “STRISCIA LA NOTIZIA HA TRASMESSO UN FUORIONDA IN CUI MI LAMENTAVO DELLA MIA REDAZIONE, COME PUÒ SEMPRE ACCADERE IN QUEGLI ATTIMI CONCITATI PRIMA CHE PARTA LA DIRETTA, E SEMBRAVA CHE IO NON LA APPREZZASSI. MI È DISPIACIUTO, PERCHÉ LA MIA REDAZIONE FA UN OTTIMO LAVORO, PREZIOSO E DIFFICILE” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Renato Franco per www.corriere.it

i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 3

Altro che Bianca, era nera, nerissima. Il fuorionda di Striscia la notizia non lasciava dubbi sul malumore di Bianca Berlinguer nei confronti della sua redazione. Così, per ricomporre lo strappo, la giornalista in apertura del suo talk (Prima di domani, Rete4) ha voluto spiegare ai telespettatori cosa era successo e scusarsi con la sua squadra.

i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 1

La sua è una «piccola digressione personale» per parlare di una questione «che mi riguarda direttamente, che riguarda la mia redazione, perché Striscia la notizia — che fa Striscia la notizia, quindi niente da eccepire — ha trasmesso un fuorionda in cui mi lamentavo della mia redazione — come può sempre accadere, come potete immaginare, in quegli attimi concitati prima che parta la diretta — e sembrava che io non la apprezzassi. Mi è dispiaciuto, perché la mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile, in un’azienda come questa, in cui abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene».

i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 5

Insomma. Incidente chiuso. Almeno all’esterno, perché certo le parole di Bianca Berlinguer qualche strascico inevitabilmente lo lasceranno all’interno […] Il suo sfogo […] era pacato nei toni, ma durissimo nei contenuti. […] «I pezzi fanno pena, proprio pena […] E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti! Non c’era un pezzo decente».

i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 4 i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 10

[…] Avevano provato a placarla, facendo notare che l’impegno della squadra non mancava, ma Bianchina […] non sentiva ragioni: «L’impegno è tutto sbagliato. Se voi non date le indicazioni giuste si impegnano per forza male: fanno ‘ste schifezze... Questi sono i miei ultimi tre giorni, rimango fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando». […]

i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 8 i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 7