BIOPIC, MI CI FIC! - I FILM SULLE VITE DELLE LEGGENDE DELLA MUSICA SONO DIVENTATI LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO PER GLI STUDIOS - AD APRIRE LA STRADA È STATO "BOHEMIAN RHAPSODY", CHE HA SPINTO LE CASE DI PRODUZIONE A PUNTARE SUL GENERE, MA CI SONO STATI ANCHE DIVERSI FLOP: COLPA DEL "REVISIONISMO STORICO" DEI REGISTI E DELLE FAMIGLIE DEGLI ARTISTI, CON IL RISULTATO CHE MOLTI DI QUESTI FILM NON SONO "CINE-BIOGRAFIE", MA "CINE-MARKETTE"... - VIDEO

Estratto dell'articolo di Andrea Silenzi per “la Repubblica”

bob marley: one love. 9

[…] Dal botteghino americano arrivano notizie incoraggianti: "Bob Marley: One love" (in Italia esce il 22 febbraio distribuito da Eagle Pictures) è stato il più visto del weekend, con quasi 28 milioni di dollari di incassi. Un successo che lancia una nuova stagione di biopic dedicati alle star della musica. Una pratica molto diffusa nelle ultime stagioni, che ha però ottenuto risultati altalenanti al box office. Ovviamente il pensiero va subito a Bohemian rhapsody su Freddie Mercury e i Queen e […], ma è un caso abbastanza unico. I due titoli più apprezzati da critica e pubblico […]d egli ultimi anni sono Rocketman del 2019, dedicato a Elton John, […]ed Elvis di Baz Luhrmann […]

RAMI MALEK NEI PANNI DI FREDDY MERCURY NEL BIOPIC BOHEMIAN RHAPSODY

Il successo al botteghino non è arrivato però per tutti: The United States vs Billie Holiday si è fermato a soli 1.5 milioni, Respect su Aretha Franklin è arrivato a 33 milioni e Whitney Houston: I wanna dance with somebody ha raccolto 60 milioni. Ma allora cos’è che spinge i produttori a investire ancora in questo settore? Un giornalista del Guardia , Shaad D’Souza, ha sintetizzato così il concetto: «Il più delle volte si ha l’impressione che le persone apprezzino le biografie perché attraggono come i crimini: quel fascino cruento nel vedere le profondità pietose dell’animo umano».

marisa abuela in back to black

Anche se non sempre quelle mostrate al cinema sono la facce più dure e inconfessabili dei protagonisti dello show business. Da questo punto di vista, una certa attesa circonda Back to black (in uscita il prossimo 18 aprile), ovvero la vicenda di Amy Winehouse diretta dalla regista inglese Sam Taylor- Johnson che ha già firmato Nowhere boy sull’adolescenza di John Lennon.

Taylor-Johnson ha scelto un’attrice poco conosciuta come Marisa Abela e ha cercato subito di prendere le distanze dai sospetti di un’operazione morbosa[…] Una dichiarazione d’intenti che però, al solo apparire di un paio di scatti dal set, non è bastata a fermare un’onda social carica di scetticismo: la tragica fine della cantante è ancora una ferita aperta per moltissime persone.

jaafar jackson il nipote di michael

Sospetti e timori che circondano fin dal primo momento anche Michael , dedicato a Michael Jackson con Jaafar Jackson, nipote della popstar morta nel 2009, nel ruolo del protagonista e Antoine Fuqua ( King Arthur, The equalizer, Attacco al potere ) alla regia, […] Qui il coinvolgimento della famiglia nel progetto non convince tutti coloro che vorrebbero un racconto completo della vita del re del pop, che comprenda gli aspetti controversi della sua vicenda umana e artistica, a partire dalle accuse di pedofilia. […]

angelina jolie nel biopic su maria callas

[…] In preparazione c’è anche Maria , ennesimo biopic su Maria Callas, stavolta incentrato soprattutto sugli anni Settanta, l’ultima parte della sua straordinaria esistenza: Angelina Jolie interpreta la diva, Pablo Larraín dirige. Nel cast anche Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino. Almeno in questo caso, poche polemiche e molta curiosità.

