BLACKSTONE LE SUONA A TUTTI! - IL FONDO STATUNITENSE HA VINTO LA GARA CONTRO L'AZIENDA AMERICANA "CONCORD" PER ACQUISIRE "HIPGNOSIS SONGS FUND", PROPRIETARIA DI CATALOGHI MUSICALI DI STAR COME SHAKIRA, JUSTIN BIEBER, BEYONCE' E I RED HOT CHILI PEPPERS - PER BATTERE LA CONCORRENZA, BLACKSTONE HA DOVUTO SGANCIARE LA BELLEZZA DI...

blackstone

(ANSA) - Il fondo di private equity statunitense Blackstone ha vinto la sfida all'ultimo rilancio con l'azienda americana Concord per acquisire la società britannica Hipgnosis Songs Fund, proprietaria di cataloghi musicali di star come Shakira, Justin Bieber e i Red Hot Chili Peppers. La sua offerta da 1,6 miliardi di dollari (1,5 miliardi di euro) è da considerarsi come quella finale, in quanto la società rivale ha deciso di non presentarne altre, come si legge in una nota.

HIPGNOSIS SONGS FUND

Hipgnosis Songs Fund in precedenza aveva raccomandato di accettare la somma messa sul piatto da Blackstone, che superava quella precedente di Concord da 1,4 miliardi di dollari (1,3 miliardi di euro). L'accordo segna la fine di sei anni turbolenti dal punto di vista finanziario per Hipgnosis, società quotata a Londra e fondata nel 2018 da Merck Mercuriadis, ex manager di artisti tra cui Elton John, Iron Maiden, Guns N' Roses e Beyoncé.

BLACKSTONE1 BLACKSTONE