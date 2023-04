BLANCO E’ NERO! IL CANTANTE TORNA SUI FATTACCI DI SANREMO, QUANDO DEVASTO’ IL PALCO PIENO DI ROSE, E SI SCAGLIA CONTRO LA RAI: "HANNO BUTTATO MERDA SU DI ME PERÒ INTANTO HANNO MANGIATO SU QUESTO - GIÀ ALLE PROVE AVEVO SEGNALATO IL PROBLEMA DELL’AUDIO NELLE CUFFIE E MI AVEVANO DETTO CHE SAREBBE STATO RISOLTO. APPENA È PARTITA LA CANZONE, HO SENTITO UN RUMORE, COSÌ HO TOLTO LA CUFFIA. MI È PARTITA LA BROCCA. ERA GIÀ PREVISTO CHE SPACCASSI LE ROSE NELLA MIA ESIBIZIONE, MA NON COSÌ, POI È SCIVOLATA DI MANO LA SITUAZIONE..."

Estratto da iltempo.it

BLANCO N ROSES - MEME BY MAGLIETTEDELLASALUTE

Blanco come Prometeo: entrambi costretti a cambiare il proprio destino per un atto di superbia. Una sola differenza: se il primo ha preso a calci le rose nella città dei fiori per un eccesso di rabbia incontrollata e per salvare la sua musica; il secondo ha rubato il fuoco agli dei con la speranza di portare progresso e civiltà agli uomini. A circa due mesi da quel tanto dibattuto Festival di Sanremo ed in occasione dell’uscita del suo nuovo album, “Innamorato”, il cantante ventenne ritorna sul fattaccio di febbraio e non si tira indietro. L’attacco alla Rai non ha il sapore di un mea culpa: “È scivolata di mano la situazione. Hanno giocato su questo incidente. Hanno pensato di buttare me**a”.

BLANCO CHE DISTRUGGE TUTTO A SANREMO - MEME BY DEMARCO

(…) Sul tema scomodo della furia distruttrice che ha portato il giovane a devastare la scenografia sul palco dell’Ariston: “Già alle prove avevo segnalato questo problema dell’audio nelle cuffie e mi avevano detto che sarebbe stato risolto la sera stessa. Appena è partita ‘L’isola delle rose’, ho sentito un rumore, così ho tolto la cuffia. Ovviamente mi sono incazzato, mi è partita la brocca. Era già previsto che spaccassi le rose nella mia esibizione, ma non così, poi è scivolata di mano la situazione”. A due mesi dal misfatto, Blanco scarica le responsabilità sulla Rai: “La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro – tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono - hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare me**a su un ragazzo di vent’anni. Però intanto hanno intanto mangiato su questa cosa”.

blanco meme sanremo 2023 9 blanco distrugge tutto a sanremo 2023 blanco distrugge i fiori sul palco di sanremo amadeus e i fiori distrutti da blanco sanremo 2023 blanco distrugge tutto a sanremo 2023 2 blanco distrugge tutto a sanremo 2023 blanco prende a calci i fiori di sanremo sul palco BLANCO VIDEOCLIP L'ISOLA DELLE ROSE blanco