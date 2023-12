BOB DYLAN HA VENDUTO IL SUO CASTELLO IN SCOZIA PER OLTRE 4,2 MILIONI DI STERLINE A UNA DISTILLERIA DI WHISKY - L'82ENNE CANTAUTORE E PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA HA DECISO DI VENDERE LA "AULTMORE HOUSE" PERCHE', DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA, NON E' PIU' RIUSCITO A SFRUTTARE LA TENUTA...

(ANSA) - Bob Dylan ha venduto il suo castello in Scozia a una società produttrice di whisky per oltre 4,2 milioni di sterline. Il premio Nobel aveva messo qualche mese fa sul mercato la tenuta di Aultmore House negli Highlands dopo esserne stato proprietario per quasi due decenni. L'offerta inziale era di oltre tre milioni di sterline. L'acquirente è la Angus Dundee Distillers, fondata oltre 70 anni fa da Terence Hillman e ora controllata dai figli Tania e Aaron.

il castello in scozia di bob dylan 4

La famiglia di Dylan ha deciso di vendere perché, da quando c'è stato il Covid, né Bob né altri sono stati in grado di usare la proprietà, ha detto l'agente Tom Stewart-Moore che ha curato la transazione. Prima della pandemia Dylan e il fratello ci venivano invece qualche settimane all'anno. Come proprietario di case in Scozia, Dylan aveva seguito l'esempio di altre star del rock tra cui il chitarrista dei Led Zeppelin, Jimmy Page, e Paul McCartney.

