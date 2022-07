IL PARTITO DEGLI ARTISTI DA’ UN’ALTRA BOTTA ALLA MELONI: DOPO ELODIE, GIORGIA IN CAMPO CONTRO LA "DUCETTA" – “ANCHE IO SONO GIORGIA MA NON ROMPO I COGLIONI A NESSUNO” - LA REPLICA DELLA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA: “TROVO CHE LA VOCE DI GIORGIA SIA STRAORDINARIA. MA SE NON MI PIACESSE LA SUA MUSICA, NON AVREI BISOGNO DI INSULTARLA”