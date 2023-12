LA BOMBA "LA SAD" SCOPPIERA’ TRA LE MANI DI AMADEUS? IL CASO CHE RIGUARDA IL GRUPPO EMO-PUNK SCELTO TRA I BIG ALL’ARISTON SCUOTE SANREMO – NEL MIRINO I TESTI IN CUI SI PARLA DI COCA, TROIE E DI “QUEL COGLIONE CHE SPERO TE LO METTA DENTRO SENZA MAI PROVARE AMORE” - LA BAND AVEVA DICHIARATO: “NON BISOGNA DEMONIZZARE LA DROGA. SE OGNI TANTO LA USI, CI STA”. PER L’INTERVISTA IN CUI CONFESSAVA L’USO DI DROGHE, NEL 2010 MORGAN VENNE ESCLUSO DALLA GARA...

Estratto da repubblica.it

Nell’attesa di poter leggere i testi e ascoltare i brani del prossimo Sanremo, c’è una bomba pronta a esplodere sul Festival. Sono i testi già noti perché pubblicati negli album dei La Sad, il gruppo punk di Milano selezionato da Amadeus tra i Big.

Per l’intervista in cui confessava l’uso di droghe, nel 2010 Morgan venne escluso dalla gara, recentemente loro hanno detto: “Non bisogna demonizzare la droga. Se ogni tanto la usi per divertirti con gli amici o perché in quel momento ne senti l'esigenza ci sta”.

Anche nelle canzoni, a proposito della droga i La Sad non vanno tanto per il sottile: “Ma tu sei peggio della coca, sei una t***a”, cantano in Sto nella Sad. E ancora: “Tutte le notti rischio di andare in over e mischio droghe, ma non trovo risposte”, ritmano in Bimbo Sad. “Cocaine non mi fa pensare a tutte le paranoie che mi ha trasmesso mio padre”, cantano in La Sad italiana.

Per quanto riguarda i riferimenti violenti a proposito delle donne, argomento che nel 2020 costò un vortice di polemiche al rapper Junior Cally, i La Sad in Psycho Girl dicono “ti scoperei solo per strapparti il cuore”. E in Mayday: “Ho visto il diavolo nella tua ombra, non ti dimentico nemmeno chiuso in una tomba, e il coglione che ti baci nelle stories, spero te lo metta dentro senza mai provare amore”.

