LA BOMBA TRASH DI DANDOLO SUI “FAVOLOSI": SCAZZO FUORI DAGLI STUDI MEDIASET DI COLOGNO MONZESE. I PROTAGONISTI? IL SOLITO FAVOLOSO E UN PRESUNTO AMANTE DI ELENA MORALI REDUCE DA 3 GIORNI DI ROVENTE PASSIONE CON LO 'SCOMPARSO' DE NOANTRI' - INTANTO NINA MORIC, EX DI FAVOLOSO, RAFFORZA IL SUO RAPPORTO DI "AMICIZIA" CON EZIO DENTI, CRIMINOLOGO DELLA MACCHINA DELLA VERITA'. A GODERE, COME ANTICIPATO DA ‘OGGI’, E' LOREDANA, LA BOMBASTICA MADRE DI LUIGI MARIO PER LA QUALE SI APRIRANNO LE PORTE DEL 'GF NIP'

Alberto Dandolo per Dagospia

elena morali 20

Continua a suon di ospitate e cachet sostanziosi il "b-movie" più trash della stagione tv: "i Favolosi". Poche ore fa si e' addirittura consumata un pesante scazzo all'esterno degli studi Mediaset di Cologno Monzese. I protagonisti? il solito Favoloso e un tal Daniele Di Lorenzo, modello per mancanza di passerelle. La causa? Elena Morali, presunta amante del giovane e reduce da 3 giorni di rovente passione con l'ex scomparso Favoloso.

La showgirl per mancanza di show (che sarebbe peraltro fidanzata col comico scintilla) ha scatenato la gelosia del modellino perché giunta negli studi Mediaset accompagnata proprio dall'ex signor Moric. Intanto la percossa Nina rafforza il suo rapporto di "amicizia" con Ezio Denti, criminologo della Macchina della Verita'. A godere, come anticipato da ‘Oggi’, e' la vera star della cafonal fiction: Loredana, la bombastica madre di Luigi Mario. se verrà confermato il ‘Gf Nip’ per lei a settembre si aprira' la porta rossa di Cinecitta'.

moric favoloso

loredana fiorentino in favoloso 17 elena morali 22 loredana fiorentino in favoloso 10 loredana fiorentino in favoloso 16 loredana fiorentino in favoloso 25 luigi favoloso nina moric luigi favoloso loredana fiorentino in favoloso 19 luigi favoloso nina moric luigi favoloso loredana fiorentino in favoloso 8 loredana fiorentino in favoloso 36 loredana fiorentino in favoloso 39 loredana fiorentino in favoloso 5 loredana fiorentino in favoloso 9 elena morali 10 elena morali 3 elena morali 21

loredana fiorentino in favoloso 29 loredana fiorentino in favoloso 30 loredana fiorentino in favoloso 31 loredana fiorentino in favoloso 32 loredana fiorentino in favoloso 33 loredana fiorentino in favoloso 35 loredana fiorentino in favoloso 4 loredana fiorentino in favoloso 40 loredana fiorentino in favoloso 41 loredana fiorentino in favoloso 6 loredana fiorentino in favoloso 7 elena morali 7 elena morali 15 elena morali 6 elena morali 4 elena morali 9 elena morali 17 elena morali 5 elena morali 8 daniele di lorenzo elena morali 18 elena morali 19