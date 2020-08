BONE A NULLA - LE SORELLE ENARDU, DUE INFLUENCER OVVERO AVANZI DI ''UOMINI E DONNE'' E ''GF VIP'', FESTEGGIANO UN'AMICA CON UNA SVASTICA SULLA TORTA. LA GAG SAREBBE CHE LA TIPA È PESANTE COME HITLER, E IL VIDEO FINISCE SU INSTAGRAM PRIMA DI VENIRE CANCELLATO (IL VESSILLO NAZI LO COPRONO CON UNO STICKER). TROPPO TARDI, IL MERDONE È PESTATO E LE DUE SARDE FINISCONO PANATE

Da www.lastampa.it

Una torta di compleanno con sopra la bandierina di una svastica. E’ l’immagine che ha scatenato l’indignazione dei social e che è stata postata sui social dalle sorelle Enardu, Serena ed Elga. Le due influencer, che hanno partecipato a svariati programmi tv - dal Grande Fratello a Uomini e Donne - erano a una festicciola in Sardegna. E al momento del dolce hanno scattato foto e girato storie per i fan, ma a svettare in ogni sequenza è stata la bandierina con la svastica, che ha provocato l’immediata rabbia dei social. Le due hanno poi rimosso la storia incriminata dal profilo Instagram e si sono affrettate a porgere le loro scuse.

Sorelle Serena ed Elga Enardu: il video della torta di compleanno con svastica postato sui social

«Ci tenevamo a sottolineare il fatto che siamo andate ad un compleanno, la festa a sorpresa di Viviana. Quando è arrivata la torta abbiamo fatto il video e lo abbiamo postato direttamente, come al solito. Poi si è creato il caos, giustamente, sul simbolo della svastica che era sulla torta!», spiega Serena che, con Elga vicino, prova a calmare l’ira della rete. «Ingenuamente la bandierina è stata fatta mettere dal marito, perché lei è un pò un tiranno, sia come personal trainer che come compagna e quindi è stata utilizzata, magari in maniera superficiale, quell’immagine», dicono le sorelle.

«Noi eravamo al compleanno ma ci dissociamo completamente da quel simbolo e dall’ideologia nazista. E se in qualche modo abbiamo toccato la sensibilità di qualcuno chiediamo scusa. Non ci siamo rese conto che era un contenuto che non andava postato», conclude Serena.

