BONJOUR STRONZESSE! – GIAN-FICO CAROFIGLIO, LO XANAX DELLA GRUBER, SCODELLA UN PRONTUARIO SU COME DIFENDERSI NEI TALK DAI POLITICI E GIORNALISTI DI DESTRA, TUTTI TIPINI CHE CERCANO LA ZUFFA, DICONO BALLE E ABBASSANO IL LIVELLO CULTURALE DELLA NAZIONE. COME? ‘’LA GENTILEZZA È RIVOLUZIONARIA’’. MA, CHIOSA MICHELE SERRA, “FU UNO DEGLI SLOGAN DI “CUORE” CHE MI CAPITÒ DI MANDARE IN EDICOLA, ORMAI 30 ANNI FA. DURÒ LO SPAZIO DI UN MATTINO” – BORGONOVO: ‘’NON CAMBIERANNO MAI E RIMARRANNO SEMPRE COSÌ: SERENAMENTE STRONZI’’

GIAN-FICO CAROFIGLIO

1 – LA SINISTRA LA SMETTA DI RITENERSI SUPERIORE

Francesco Borgonovo per “la Verità” - estratto

Giusto ieri, sul Venerdì di Repubblica, Gianrico Carofiglio presentava il suo ultimo libro. E discettava di «nuovi bari» presenti nei talk show, di «manipolatori» e «imbroglioni».

FRANCESCO BORGONOVO

Cioè dei politici e giornalisti di destra che a Carofiglio medesimo capita di incontrare nei salotti televisivi. Per tutte e 4 le pagine del servizio, l' ex giudice ed ex senatore Pd se la prende con gli schifosi populisti da cui bisogna «difendersi» perché cercano la zuffa, dicono balle e abbassano il livello culturale della nazione.

Certo, dovremmo imparare l' etichetta dal bel Gianrico, uno che non manca mai di guardare i suoi interlocutori con sdegno, specie se sui fatti di cronaca sono più informati di lui (come quasi sempre accade). Uno che elargisce perle di saggezza come se fosse l' oracolo di Delfi, non ha alcuna considerazione dell' altro, eppure si permette di dar lezioni perché - appunto - si considera migliore, dall' alto dei suoi capolavori letterari.

Gianrico Carofiglio - della gentilezza e del coraggio

Forse, se avessero fatto i conti con la loro storia d' arroganza e presunzione, i progressisti capirebbero che, dall' altro lato della barricata, ci sono concittadini da rispettare, non bruti da insultare e svilire. O magari no, magari non cambieranno mai e rimarranno sempre così: serenamente stronzi.

2 – LA GENTILEZZA È RIVOLUZIONARIA

Michele Serra per “la Repubblica”

Ho ammirazione vera per Gianrico Carofiglio, che scende nell' arena dei talk-show con l' aplomb impassibile del torero, e lo sguardo sereno del giusto. E ha scritto un piccolo prontuario per non soccombere alla menzogna, allo sghignazzo volgare, al deragliamento logico, e dice che la gentilezza è un' arte rivoluzionaria.

Ma mi permetto, alla luce della mia quasi cinquantennale esperienza di parole in pubblico, di affiancare alla sua valorosa sfida democratica qualche nota malinconica. "La gentilezza è rivoluzionaria" fu uno degli slogan di Cuore , il giornale di satira e non solo di satira che mi capitò di mandare in edicola, ormai trent' anni fa, insieme a valenti autori e redattori. Fondammo le Brigate Molli, gruppo clandestino che considerava molto maleducato rapire le persone, e dunque le invitava a cena.

MICHELE SERRA

E al posto dell' esproprio proletario, l' aggiunta proletaria: si restituivano le merci in eccesso, già pagate, negli scaffali dei supermercati. La classica provocazione d' avanguardia, tal quale la merda d' artista di Piero Manzoni. Durò lo spazio di un mattino.

La parola "gentilezza", palesemente sconfitta sul campo, oggi a me suona tal quale la merda d' artista di Manzoni: un azzardo d' autore, un' idea elegante e soccombente, sommersa tra le voci egemoni, che sono quelle, brutali e trancianti, dei demagoghi, dei conduttori televisivi striduli e aggressivi, dei politici assertivi e semplicioni che parlano di tutto liberi dal dovere di dire qualcosa.

gianrico carofiglio con lilli gruber a otto e mezzo 3

Me ne ritraggo per difendere, ben più che me stesso, le mie parole. Sono fraternamente grato a Carofiglio perché affronta una guerra che mi vede disertore.

