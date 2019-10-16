Boom di ascolti per il duello Renzi-Salvini, #portaaporta vola al 25,41% con 3.808.000 telespettatori. Aiuta il traino #LiechtensteinItalia a quasi 6 milioni e sopra il 23% di share.— Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 16, 2019
BOOM DI ASCOLTI PER IL DUELLO RENZI-SALVINI, PORTA A PORTA VOLA AL 25,41% CON 3,8 MILIONI DI TELESPETTATORI. AIUTA IL TRAINO DI LIECHTENSTEIN-ITALIA A QUASI 6 MILIONI E SOPRA IL 23% DI SHARE - CARTABIANCA 4,8%, DIMARTEDI 5,7%-
Boom di ascolti per il duello Renzi-Salvini, #portaaporta vola al 25,41% con 3.808.000 telespettatori. Aiuta il traino #LiechtensteinItalia a quasi 6 milioni e sopra il 23% di share.— Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 16, 2019
A TORTO O A REGIONE - GLI ABITANTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE SI BECCANO IL DOPPIO DELLE RISORSE PUBBLICHE DEGLI ALTRI ITALIANI. PER CHI VIVE IN PROVINCIA DI BOLZANO O IN VAL D’AOSTA, PER ESEMPIO, LO STATO SPENDE 8/9MILA EURO A TESTA, CONTRO I 2MILA DEI LOMBARDI - POI UNO DICE L’ITALIA A DUE VELOCITÀ…
C'E' UNA SOLA ITALIANA TRA LE 100 DONNE PIÙ INFLUENTI AL MONDO: È LA DEPUTATA 5STELLE PIERA AIELLO – LA PARLAMENTARE E’ STATA LA PRIMA DONNA TESTIMONE DI GIUSTIZIA ITALIANA. VEDOVA DEL FIGLIO DI UN BOSS, CHE FU COSTRETTA A SPOSARE QUANDO AVEVA 14 ANNI, COLLABORÒ CON PAOLO BORSELLINO
IL PROBLEMA ERA GIAMPAOLO? - ROSSO RECORD PER MILAN, PERDITE PER 146 MLN - AUMENTANO COSTI E DIMINUISCONO RICAVI NEL PRIMO ANNO DI ELLIOTT – L’AD GAZIDIS AVEVA DETTO: “ABBIAMO SALVATO IL MILAN DAL FALLIMENTO” PROVOCANDO LA REAZIONE DI BERLUSCONI E GALLIANI - L'EX AD ROSSONERO: “NOI ABBIAMO VENDUTO IL CLUB A YONGHONG LI, CHE PER SALDARE LA QUOTA CHE DOVEVA SI È FATTO PRESTARE I SOLDI DA ELLIOTT…”
CAFONALINO – BRIZZI BACIA LA SUA SILVIA SALIS, PAOLO ROSSI FOLLEGGIA AL BAR, L’ARZILLO MEMO REMIGI ABBRACCIA BISIO E LE GAMBE DI LORENA CACCIATORE MANDANO IN TILT LA SALA: ALL’ELISEO RUTILANTE ANTEPRIMA DELL’ULTIMO FILM DI FAUSTO BRIZZI - "OGGI SONO IN MODALITÀ IPERATTIVA", DICE IL REGISTA DOPO LA TEMPESTA GIUDIZIARIA – “LA DEPRESSIONE DI CUI SI PARLA NEL FILM? NON L'HO ATTRAVERSATA DIRETTAMENTE”
UNA SOTTILE VENDETTA – LA DIVERTENTE STORIA DIETRO IL PALAZZO PIÙ SOTTILE DI BEIRUT CHE NEL SUO PUNTO PIÙ STRETTO NON SUPERA I 60 CENTIMETRI: LA COSTRUZIONE RISALE AGLI ANNI ’50 ED È IL FRUTTO DI UNA FAIDA TRA FRATELLI CHE SI CONTENDEVANO UN PEZZO DI TERRA LASCIATO IN EREDITÀ DAL PADRE – UNO DEI DUE, SCONTENTO DELLA DIVISIONE, LO COSTRUÌ PER IMPEDIRE ALL’ALTRO LA…(VIDEO)
IL VIAGRA ALLUNGA (PURE) LA VITA – UN TEMA DI RICERCATORI CALIFORNIANI HA SCOPERTO CHE LA PILLOLA BLU È UTILE ANCHE NEL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO: UNITO A UN FARMACO IMMUNOSTIMOLANTE, DILATA I VASI SANGUIGNI E AIUTA LE CELLULE STAMINALI DEL SANGUE PRODOTTE NEL MIDOLLO A ENTRARE IN CIRCOLAZIONE IN MODO DA ESSERE CATTURATE PIÙ FACILMENTE…