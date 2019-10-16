BOOM DI ASCOLTI PER IL DUELLO RENZI-SALVINI, PORTA A PORTA VOLA AL 25,41% CON 3,8 MILIONI DI TELESPETTATORI. AIUTA IL TRAINO DI LIECHTENSTEIN-ITALIA A QUASI 6 MILIONI E SOPRA IL 23% DI SHARE -  CARTABIANCA 4,8%, DIMARTEDI 5,7%

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