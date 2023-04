BORGATARA SARA' LEI – ALBERTO BOTTA, PROMOTORE D’IMMAGINE DI MOLTI VIP TRA CUI FRANCESCA FIALDINI, ESONDA SUI SOCIAL: PER DIROTTARE IL PUBBLICO SUL PROGRAMMA DELLA FIALDINI, “LE RAGAZZE”, IN SECONDA SERATA SU RAI3, POSTA SU INSTAGRAM LA SVELENATA: “SCEGLIETE L'OFFERTA DI FRANCESCA FIALDINI. NON QUELLA DELLE BORGATARE”. OGNI RIFERIMENTO A ILARY BLASI, IN DIRETTA SU CANALE5 CON "L’ISOLA DEI FAMOSI", È PURAMENTE CASUALE…

Marco Zonetti per Dagospia

alberto botta

Francesca Fialdini, rampante volto Rai, è attualmente al timone di Da noi... a ruota libera la domenica pomeriggio, e presenta l'ennesimo programma in seconda serata su Rai3, Le Ragazze.

Prima condotta da Gloria Guida (poi defenestrata senza mezzi termini malgrado il successo), e poi rimasta senza conduttori, la trasmissione è ora stata per l'appunto affidata a Fialdini e collocata nel preziosissimo slot del lunedì sera dopo il traino di Report, garanzia sicura di ascolti.

Fialdini si è altresì affidata da tempo al "promotore d'immagine" Alberto Botta, che si occupa di "personal branding", "Pr & Media relations", "Social media marketing/creazione contenuti/gestione profili e comunicazione".

E la bella Francesca non è la sola: sulla pagina Instagram di Botta campeggiano, oltre a molte fotografie "glam" della conduttrice toscana, anche quelle delle colleghe Roberta Capua e Greta Mauro, e negli ultimi tempi vi fanno capolino anche scatti e video che immortalano l'astro nascente Incoronata Boccia, incamminata - secondo fonti di stampa - verso un futuro alquanto roseo nella nuova Rai targata Giorgia Meloni (quando mai prenderà il via).

isola dei famosi 6

In ogni modo, per promuovere ieri sera il programma di Fialdini, Alberto Botta ha pubblicato una 'storia' su instagram nella quale si è lanciato in una peculiare comparazione: "Alle 23.15, secondo appuntamento con Le Ragazze. Scegliete l'offerta di Francesca Fialdini. Non quella delle borgatare".

francesco botta e il post sulle borgate vs francesca fialdini

Ora si tratta di capire a chi alludesse Botta con quel "borgatare". Nello stesso orario, in concorrenza con Le Ragazze, andavano in onda Nicola Porro su Rete4, Roberto Giacobbo su Italia1, Annalisa Bruchi su Rai2 e - last but non least - Ilary Blasi con l'Isola dei Famosi. In questa rosa di personaggi a chi si riferiva dunque con quel termine, non esattamente lusinghiero, il "promotore d'immagine" della bionda Francesca? E quest'ultima approva l'uso di tali epiteti contro la concorrenza?

il profilo instagram di alberto botta ilary blasi isola dei famosi isola dei famosi 15 isola dei famosi 4 ilary blasi isola dei famosi ilary blasi isola dei famosi isola dei famosi 3 isola dei famosi 6 isola dei famosi 7 isola dei famosi 5 isola dei famosi 4 isola dei famosi 5