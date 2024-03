BORGHI, FACCE RIDE! – IL SENATORE LEGHISTA CLAUDIO BORGHI CI VUOLE FAR CREDERE CHE QUALCUNO, SUI SOCIAL, LO SCAMBIA PER L’ATTORE, CHE HA LO STESSO COGNOME, ALESSANDRO: “MI DICONO SEI STUPENDO, QUANTO SEI BELLO” - IN MERITO AL PRESUNTO DOSSIERAGGIO AI DANNI DI POLITICI E VIP: “SE VENISSE FUORI CHE CHIUNQUE ARRIVAVA DAL CENTRODESTRA VENIVA PROFILATO, LA COSA AVREBBE UN INTENTO PRECISO. SI CHIAMA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE”

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

DOSSIERAGGIO, BORGHI: SE CHIUNQUE VENIVA DOSSIERATO E COSE SOSPETTE MANDATE AI GIORNALI CI SAREBBE INTENTO PRECISO; QUESTO A CASA MIA SI CHIAMA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

“Se venisse fuori che chiunque arrivava dalle nostre parti veniva profilato e dossierato e se per caso si fosse trovato qualsiasi cosa che poteva esser vista come sospetta la si sparava sui giornali, la cosa avrebbe un intento preciso. Questo, a casa mia, si chiama associazione a delinquere. Poi saranno i magistrati a valutare”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore leghista Claudio Borghi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Salvini ha parlato di campagna in stile sovietico. “Ma anche sudamericano direi”. Quando verranno Melillo e Cantone al Copasir? “Questa settimana”.

IL LEGHISTA BORGHI E GLI HATER: MI INSULTANO PERCHE’ MI SCAMBIANO PER ENRICO E DAL SUDAMERICA PERCHE’ PENSANO SIA CLAUDIO BORGHI IL CALCIATORE; LE DONNE PERO’ MI SCRIVONO ANCHE PENSANDO SIA ALESSANDRO BORGHI…

Il senatore leghista Claudio Borghi e i suoi hater. Ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, il membro del Copasir ha infatti raccontato a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari che sui social riceve insulti e critiche non solo da chi lo individua per quello che è, un senatore della Lega, ma anche per quello che non è.

“Mi becco gli insulti miei, quelli del mio quasi omonimo Enrico Borghi e ultimamente anche quelli per l’ex calciatore argentino Claudio Borghi, che ora allena in Cile. E in più mi scambiano, ma stavolta senza insultarmi ma anzi facendomi i complimenti, per l’attore Alessandro Borghi”. Cosa le scrivono in questo caso? “Mi dicono ‘Alessandro, sei stupendo, quanto sei bello’. Io posso solo rispondere: purtroppo non sono io”. E quando la scambiano per il collega Enrico? “Visto che lui è andato via dal Pd mi scrivono ‘sei un traditore!’”. Ora ci si è messo pure l’omonimo calciatore sudamericano…”

In questo caso, visto che lui fa l’allenatore in Cile, mi scrivono ‘sparisci dal Cile, vattene. E poi ‘ciccione che stai sempre a mangiare cane alla griglia’. Questa situazione di strana omonimia, per dire, è finita pure sui giornali cileni”. E poi ci sono quelli che se la prendono col Claudio Borghi corretto…”Si, e in questo caso mi accusano di cose tipo ‘maledetto hai votato per il green pass’, quando io sono l’unico che non l’ha votato”. Lei si è vaccinato? “Questo non lo sa nessuno e non lo dico - ha concluso a Un Giorno da Pecora - le informazioni sanitarie dovrebbero essere riservate”.

