A CARTELLATE IN FACCIA - IL GOVERNO HA MESSO ''IN BONIS'' I CONTRIBUENTI DECADUTI DALLE VARIE ROTTAMAZIONI FISCALI, MA NON CHI È DECADUTO DALLE SEMPLICI RATEIZZAZIONI, CIOÈ TUTTI QUELLI CHE CON LE ATTUALI NORME DOVREBBERO PAGARE TUTTE LE RATE SCADUTE IN UNICA SOLUZIONE. COSA PRATICAMENTE IMPOSSIBILE PER GLI IMPREDNITORI IN CRISI, TERRORIZZATI DALLA TAGLIOLA FISCALE DI NOVEMBRE